سويسرا تسجل أعلى معدل بطالة في 20 شهراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أظهرت بيانات سكرتارية الشؤون الاقتصادية في سويسرا أن معدل البطالة ارتفع خلال ديسمبر الماضي ليصل إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام ونصف العام. وارتفع معدل البطالة إلى %2.3 في ديسمبر الماضي مقارنة بـ %2.1 في نوفمبر الماضي. وكان معدل البطالة قد بلغ %2.1 خلال ديسمبر 2022. وبذلك يكون معدل البطالة قد وصل لأعلى مستوى منذ أبريل 2022.
وارتفع عدد العاطلين المسجلين إلى 106 آلاف و859 شخصاً في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 98 ألفاً و11 شخصاً خلال نوفمبر الماضي. وارتفع معدل البطالة بين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاماً، من %2.1 إلى %2.2.
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