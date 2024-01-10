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أسعار النفط تواصل مكاسبها بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

1/10/2024 1:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 0138 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة أمس الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير، مقارنة مع تقديرات المحللين بزيادة قدرها 700 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز.

ومع ذلك، ارتفعت مخزونات البنزين 4.9 مليون برميل ونواتج التقطير 6.9 مليون، متجاوزة توقعات بزيادة الأولى 2.5 مليون والثانية 2.4 مليون.

ومن المقرر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في الساعة (1530 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء.

وفيما يتعلق بالعرض، قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الثلاثاء إن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيسجل مستويات قياسية على مدى العامين المقبلين لكنه سينمو بمعدل أبطأ.

وفي الشرق الأوسط، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل أمس الثلاثاء على اتخاذ "قرارات صعبة" لتطبيع العلاقات مع المزيد من جيرانها، في دعوة جديدة لتيسير الطريق أمام إقامة دولة فلسطينية.

ويحاول المستثمرون أيضا استنباط دلائل عن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة. وانخفضت التوقعات بأن البنك قد يفعل ذلك في مارس.

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