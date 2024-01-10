آينشتاين الصيني يراقب ظواهر الكون الغريبة

آينشتاين الصيني يراقب ظواهر الكون الغريبة
التاريخ
1/10/2024 1:00:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت الصين، أمس، أنها أطلقت بنجاح قمراً اصطناعياً لأغراض مراقبة الفضاء، على ما ذكرت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية. وأوضح التلفزيون «أطلقت الصين القمر الاصطناعي آينشتاين، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام». وأوضحت وكالة شينخوا أن القمر «سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون».
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