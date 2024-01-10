Thursday, 11 January 2024 02:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آينشتاين الصيني يراقب ظواهر الكون الغريبة

1/10/2024 1:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت الصين، أمس، أنها أطلقت بنجاح قمراً اصطناعياً لأغراض مراقبة الفضاء، على ما ذكرت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية. وأوضح التلفزيون «أطلقت الصين القمر الاصطناعي آينشتاين، وقد وضع القمر في المدار المحدد بنجاح تام». وأوضحت وكالة شينخوا أن القمر «سيراقب ظواهر عابرة غريبة في الكون».

MENAFN10012024000151011027ID1107702915

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث