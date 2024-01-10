أفضل أداء للقطاع الخاص في دبي خلال 16 شهراً

أظهر مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي التابع لمجموعة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أنَّ القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي سجّلَ أفضل أداء في 16 شهراً في شهر ديسمبر 2023، حيث قدمت الشركات تقارير تشير إلى تحسُّن سريع في المبيعات والنشاط. وتمكنت الشركات، بفضل تخفيف الضغوط على التكاليف، من تقديم تخفيضات أكبر على الأسعار إلى العملاء وارتفع نمو الطلبات الجديدة بثاني أسرع وتيرة منذ منتصف عام 2019.

وأفاد تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال» بأن زيادة الطلب أسهمت في تعزيز ثقة الشركات في توقعاتها للأشهر ال 12 المقبلة وتسارع معدل التوظيف. وظلَّ معدّل نمو المخزون قوياً ولكنه تراجع بسبب تحديات لوجستية.

وارتفع المؤشر الرئيسي من 56.8 نقطة في شهر نوفمبر إلى 57.7 نقطة في شهر ديسمبر وهي قراءة أعلى كثيراً من علامة الثبات البالغة 50 نقطة التي تمثل الخط الفاصل بين النمو والإنكماش. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه القراءة الأعلى منذ شهر أغسطس 2022 وثاني أعلى قراءة منذ أربع سنوات ونصف.

وذكرت «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي هو مؤشر مشتق من مؤشرات انتشار فردية تقيس التغيرات في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه. وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

الأعمال الجديدة

وأضافت: يُنسب ارتفاع قراءة المؤشر الرئيسي إلى الارتفاع الكبير في قراءة مكون فرعي للمؤشر الرئيسي وهو مؤشر الطلبات الجديدة التي أشارت إلى زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة في شهر ديسمبر 2023. وعلى غرار المؤشر الرئيسي، كان معدّل نمو الطلبات الجديدة ثاني أسرع معدّل مُسجَّل منذ شهر يونيو 2019، حيث سجّلَت 30 % من الشركات المشاركة في الدراسة تحسُّناً في الطلبات الجديدة. وسجّلَ قطاع الجملة والتجزئة الارتفاع الأكبر في المبيعات رغم أنَّ النمو كان سريعاً أيضاً في قطاع السياحة والسفر.

ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات الإنتاج بوتيرة ملحوظة في شهر ديسمبر 2023 ولم يطرأ أي تغيير على التوسع في الإنتاج في شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى تكثيف جهود التسويق وتعزيز الإنتاجية مع تراكم أعباء العمل.

وربطت الشركات غير المنتجة للنفط في دبي غالباً زيادة الأعمال الجديدة إلى تحسُّن ظروف السوق وزيادة الطلب من العملاء، الذي يُعزى جزئياً إلى الانخفاض في أسعار الإنتاج.

وانخفضت أسعار البيع بوتيرة قوية كانت الأعلى منذ شهر يونيو 2023، وربطت بعض الشركات المشاركة في الدراسة ذلك إلى الحاجة إلى المحافظة على قدرتها على المنافسة.

سلاسل التوريد

وقال تقرير «ستاندرد آند بورز جلوبال»: كانت جهود تخفيض الأسعار مدعومة بتخفيف الضغوط على أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث ساعد تحسُّن خطوط سلاسل التوريد وانخفاض أسعار المواد الشركات على التفاوض لتخفيض أسعار الموردين. وأشارت التقارير بشأن ارتفاع الأجور وارتفاع الطلب على مستلزمات الإنتاج إلى أنَّ إجمالي النفقات ظلَّ مرتفعاً ولكن بوتيرة متدنية. وفي الوقت ذاته، كانت هناك أدلة بأنَّ التأخير في سلاسل التوريد أدّى إلى تحسُّن طفيف في مواعيد التسليم في شهر ديسمبر بالمقارنة مع شهر نوفمبر.

وبعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر، أشارت بيانات الدراسة الأخيرة أن تحسُّن توقعات الشركات للنشاط خلال العام المقبل في نهاية عام 2023. وكان مستوى التفاؤل أحد أعلى المستويات المسجلة منذ ما قبل جائجة كوفيد 19.

زيادة التوظيف

ومع تحسُّن الثقة والمبيعات، رفعت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعداد موظفيها في شهر ديسمبر، وربطت ذلك بالجهود الهادفة إلى توسيع عملياتها وإنجاز الإنتاج المطلوبة.

وتسارع خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وكان متماشياً بوجه عام مع متوسط الدراسة. وظلّ تراكم المخزون قوياً بعد معدل النمو السريع المُسجَّل في بداية الربع الرابع من عام 2023 رغم تراجع معدَّل النمو في المخزون لأنَّ بعض الشركات كانت تسعى إلى إدارة مخزونها بحكمة.

وقال ديفيد أوين، كبير الباحثين الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»: «أنهى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي عام 2023 بشكل ناجح حسبما أشارت نتائج مؤشر مديري المشتريات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات في دبي إلى أعلى مستوى منذ 16 شهراً مشيراً إلى تحسن النشاط التجاري في شهر ديسمبر. واستفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي من الارتفاع السريع في الأعمال الجديدة، وهو ثاني أسرع ارتفاع منذ منتصف عام 2019، وهو ما أكد إحدى نقاط قوة الطلب في سوق إمارة دبي مع بداية العام الجديد».

ارتفاع التوقعات

وأضاف أوين: «أدّى تحسُّن النشاط التجاري إلى ارتفاع معتدل في توقعات الشركات للأشهر الـ 12 المقبلة في شهر ديسمبر بعد انخفاضها في شهر نوفمبر عندما أشارت الشركات إلى اشتداد المنافسة في السوق باعتباره أحد المخاطر الجديرة بالذكر لعام 2024. وظلَّت المنافسة على الحصة السوقية مصدر قلق، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أنَّ ذلك أدى إلى انخفاض أسعار البيع جزئياً. ورغم ذلك، يجب أن يساعد تحفيف أعباء التكلفة في شهر ديسمبر في تخفيض الضغوط على هوامش الأرباح.»

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