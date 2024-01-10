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الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

1/10/2024 12:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة دورا، ومخيم الفوار، كما اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.


وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وداهمت منزل الفلسطيني والأسير المحرر، ياسر محمود رجوب (63عاما)، وقامت بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنزل ومحيطه، واستولت على مركبته، كما اعتقلت من البلدة المهندس اسماعيل العواودة (62 عاما).


يذكر أن الأسير الرجوب أمضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال، يعاني من أوضاع صحية صعبة، ويخضع للعلاج المكثف جراء إصابته بالسرطان.


كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب، ليث حسن السراحنة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، والاعتداء على والده بالضرب المبرح، واقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.


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