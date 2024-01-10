الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 3 فلسطينيين بعد اقتحامها بلدة دورا، ومخيم الفوار، كما اقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.
وقالت مصادر: إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا، وداهمت منزل الفلسطيني والأسير المحرر، ياسر محمود رجوب (63عاما)، وقامت بعملية تفتيش واسعة النطاق في المنزل ومحيطه، واستولت على مركبته، كما اعتقلت من البلدة المهندس اسماعيل العواودة (62 عاما).
يذكر أن الأسير الرجوب أمضى أكثر من 15 عاما في سجون الاحتلال، يعاني من أوضاع صحية صعبة، ويخضع للعلاج المكثف جراء إصابته بالسرطان.
كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل، واعتقلت الشاب، ليث حسن السراحنة بعد مداهمة منزل عائلته وتفتيشه، والاعتداء على والده بالضرب المبرح، واقتحمت مدينة الخليل، وبلدة بيت امر.
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