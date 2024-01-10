المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يتعامل مع آلاف الحالات أسبوعياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى والمصابين، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية مع آلاف الحالات أسبوعياً، تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.
وتأتي هذه الجهود المستمرة من قبل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في ظل شح المواد الطبية والعلاجية التي تعاني مستشفيات قطاع غزة.
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