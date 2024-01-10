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المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يتعامل مع آلاف الحالات أسبوعياً

1/10/2024 12:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تقديم دورها الطبي والإنساني للجرحى والمصابين، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.


وتتعامل الطواقم الطبية والتمريضية مع آلاف الحالات أسبوعياً، تشمل إجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى، وحالات الإدخال إلى المستشفى وصرف الأدوية إلى الحالات اللازمة.


وتأتي هذه الجهود المستمرة من قبل نشامى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 تزامناً مع الظروف الصعبة التي تحيط بالقطاع بهدف التخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في ظل شح المواد الطبية والعلاجية التي تعاني مستشفيات قطاع غزة.


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