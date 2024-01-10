الأرصاد: المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.
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