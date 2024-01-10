الأرصاد: المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة تؤدي الى اثارة الغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن المملكة ستتأثر تدريجيا بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي، لذا تتحول الأجواء إلى باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، ومن المتوقع هطول زخات خفيفة الى متوسطة من المطر في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات متأخرة من الليل إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى، والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق في ساعات الليل على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض.