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نحو 23 ألف طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه اليوم الأربعاء، 22732 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الثامن، من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة وفق وزارة التربية والتعليم.


وقالت الوزارة إن الطلبة سيتقدمون اليوم لمبحث الفيزياء والجغرافيا والعلوم الاسلامية على أن تكون الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة 20708 طلاب، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة 2024 مشتركا ومشتركة.


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