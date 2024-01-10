نحو 23 ألف طالبا وطالبة يشاركون في تكميلية التوجيهي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه اليوم الأربعاء، 22732 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية، لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية في يومه الثامن، من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة وفق وزارة التربية والتعليم.
وقالت الوزارة إن الطلبة سيتقدمون اليوم لمبحث الفيزياء والجغرافيا والعلوم الاسلامية على أن تكون الجلسة الأولى للامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة 20708 طلاب، فيما ستبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية ظهراً، بمشاركة 2024 مشتركا ومشتركة.
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