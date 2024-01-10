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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من رام الله

1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 4 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.
وقالت مصادر: إن الاحتلال اعتقل الشابين مصطفى عاهد الناجي، وحذيفة جهاد نزيه، خلال اقتحام واسع طال معظم أنحاء قرية كفر مالك.
وتخلل الاقتحام دهم منازل العديد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها والاستيلاء على بعض ممتلكاتها، والاستيلاء على بعض المركبات.
كما اعتقل الاحتلال شاباً بعد اقتحام منزل ذويه في مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة مصطفى الحطاب (21 عاما)، بعد اقتحام منزله في المخيم، الذي شهد اقتحاماً واسعاً من قبل قوات مشاة وأخرى محمولة، انتشرت في العديد من الأحياء والأزقة، فيما اعتلى القناصة بعضاً من العمارات العالية في محيط مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين.




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