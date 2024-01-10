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ارتفاع أسعار النفط عالمياً

1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء، لتواصل صعودها في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين ونواتج التقطير حدت من المكاسب.


ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 77.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 72.53 دولار للبرميل.


وارتفع الخامان القياسيان نحو اثنين بالمئة الثلاثاء وسط أزمة الشرق الأوسط وانقطاع الإمدادات الليبية.


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