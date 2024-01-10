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مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي

1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية الأربعاء، لمواصلة مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام)، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، بالإضافة إلى ملحق جدول الأعمال والمتضمن تقرير ديوان المحاسبة.


وبحسب جدول أعمال المجلس، تم إدراج كتاب رئيس ديوان المحاسبة رقم (17336) تاريخ 26/12/2023 المتضمن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الحادي والسبعين لعام 2022.


تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأربعاء؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، أبرزها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والدوائر التابعة لها، ومجمع اللغة العربية.


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