انتهاء امتحانات الشامل النظرية للدورة الشتوية اليوم والنتائج نهاية الشهر الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تنتهي اليوم الأربعاء الامتحانات النظرية للشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" للدورة الشتوية 2024 والتي بدأت في 3 كانون الثاني 2024 وفق رئيس جامعة البلقاء التطبيقية / رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) أحمد العجلوني.



وأضاف في بيان صادر عن الجامعة سابقا، فإنه تقدم للامتحانات 6319 طالب وطالبة، من 53 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة في هذه الدورة وفقا لـ 90 برنامجا دراسيا، وأن الامتحانات النظرية محوسبة بالكامل؛ وقد تم اعتماد 19 قاعة للامتحان النظري موزعة على 15 مركزا للامتحانات النظرية منتشرة في جميع المحافظات، وأشرف على هذه الامتحانات أكثر من 425 موظفا من العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية.



وتوقع العجلوني أن يتم إعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للدورة الشتوية 2024، نهاية الشهر الحالي بعد المصادقة عليها واعتمادها من قبل اللجنة العليا للامتحانات ومجلس عمداء الجامعة.

