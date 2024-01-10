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جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط في معارك

1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط احتياط خلال معارك بجنوب قطاع غزة أمس.


وكان جيش الاحتلال أفادت أمس بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال يوم واحد.


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