جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط احتياط في معارك
التاريخ
1/10/2024 12:13:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل ضابط احتياط خلال معارك بجنوب قطاع غزة أمس.
وكان جيش الاحتلال أفادت أمس بمقتل 9 ضباط وجنود في معارك غزة خلال يوم واحد.
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