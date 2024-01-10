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للباحثين عن العمل .. وظائف شاغرة في الاردن

1/10/2024 12:12:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارات ومؤسسات حكومية، التالية اسماؤهم لإجراء المقابلات الشخصية لغايات استكمال اجراءات التعيين.


كما أعلنت عن وظائف حكومية شاغرة .
































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