الطقس معتدل خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى معتدل مع بعض السحب خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل.



الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا في وقت لاحق من النهار.



ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أفدام.



درجة الحرارة العظمى 25 م والصغرى 15 م .. الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.