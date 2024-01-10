الطقس معتدل خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى معتدل مع بعض السحب خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل.
الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا في وقت لاحق من النهار.
ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أفدام.
درجة الحرارة العظمى 25 م والصغرى 15 م .. الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.
MENAFN10012024000055011008ID1107702859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.