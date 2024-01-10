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الطقس معتدل خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل

1/10/2024 12:10:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية ثم يتحول الى معتدل مع بعض السحب خلال النهار وبارد نسبيًا خلال الليل.


الرياح جنوبية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة احيانا في وقت لاحق من النهار.


ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أفدام.


درجة الحرارة العظمى 25 م والصغرى 15 م .. الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.

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