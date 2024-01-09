السكنية تنتهي من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 9 من N4 بجنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة التاسعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وستكون القرعة اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.
وكانت «السكنية» أعلنت عن قيامها بتوزيع الدفعة التاسعة من الضاحية الرابعة بهذا المشروع مؤخرا واستدعت المؤسسة 281 مواطنا لتسلّم قسائمهم علما بأن مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 30 نوفمبر 2003.
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