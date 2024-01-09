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السكنية تنتهي من توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة 9 من N4 بجنوب سعد العبدالله

1/9/2024 11:44:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من توزيع جميع بطاقات الاحتياط للدفعة التاسعة من الضاحية الرابعة بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله، وستكون القرعة اليوم الأربعاء الموافق 10 يناير 2024.
وكانت «السكنية» أعلنت عن قيامها بتوزيع الدفعة التاسعة من الضاحية الرابعة بهذا المشروع مؤخرا واستدعت المؤسسة 281 مواطنا لتسلّم قسائمهم علما بأن مساحة القسيمة الواحدة 400 متر مربع وذلك للمخصص لهم حتى تاريخ 30 نوفمبر 2003.

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