إيقاف 41 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية لمدة 6 أشهر لمخالفتها القانون

«القوى العاملة» تلزم شركات ومكاتب استقدام العمالة المنزلية بإصدار هوية العامل الذكية



بشرى شعبان

أعلنت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة التجارة، أنها، وفي أول أيام تطبيق القرار الوزاري الخاص بأسعار استقدام العمالة المنزلية والبيان المشترك بشأن الالتزام باستخدام أجهزة K-Net في عمليات تحصيل الرسوم، قامت بعمل جولات تفتيشية على مكاتب استقدام العمالة المنزلية في مختلف المحافظات، وأسفرت عن 6 مخالفات بشأن إعادة تشغيل العمالة المسترجعة، وتطبيق المادة 24 من القانون 68 لسنة 2015 بإيقاف المكتب لمدة 6 أشهر.

كما أسفرت الجولة التفتيشية، عن ضبط 35 مكتبا لاستقدام العمالة المنزلية ليس لديها أجهزة الـ K-Net، وذلك بالمخالفة لتعاميم وزارة التجارة. هذا، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المكاتب وذلك بإيقافها وإحالتها إلى جهة التحقيق بحسب القرار الوزاري 99 لسنة 2022 لوزير التجارة الصادر بتاريخ 7 أغسطس 2022.

وتهيب اللجنة بأصحاب مكاتب استقدام العمالة بضرورة الالتزام بالقانون والقرارات والتعاميم الوزارية ذات الصلة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية، علما بأن الجولات التفتيشية مستمرة بشكل يومي للكشف عن المخالفين.

ومن جانب آخر، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة العمل بشأن إطلاق خدمة الهوية الذكية للعاملين بمكاتب وشركات العمالة عبر تطبيق هويتي وتنفيذا للتعميم الإداري 5 لسنة 2023، طالبت الهيئة العامة للقوى العاملة مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بالالتزام بإصدار هوية العامل الذكية عبر تطبيق «هويتي»، وذلك للعمالة المسجلة على الترخيص، كما يجب تقديم صور منها لقسم التراخيص بإدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع ضرورة التنبيه على العمالة بإبراز الهوية عند الطلب.

وطالبت الهيئة المواطنين عند مراجعة مكاتب الاستقدام بالتحقق من الهوية الذكية للعاملين في مكاتب وشركات العمالة المنزلية ومطابقة العقود والإيصالات والتأكد من أنها تابعة لمكتب وشركة العمالة المنزلية التي يتم التعامل معها.