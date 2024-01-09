السكنية إنجاز 22 3 ألف معاملة خلال ديسمبر

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضان

أظهرت احصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن المؤسسة ممثلة في إدارة خدمة المواطن قامت بإنجاز 22363 معاملة خلال شهر ديسمبر الماضي، منها 240 طلبا إسكانيا جديدا إضافة إلى إجراء 1207 معاملات تخصيص.

‏وأشارت إحصائية المؤسسة إلى أن إدارة خدمة المواطن أجرت في الشهر ذاته 330 معاملة توزيع و264 معاملة توثيق و66 معاملة تحصيل علاوة على فتح 90 ملفا جديدا يتعلق بالمساكن المؤجرة. ‏وقدم قسم الاستقبال 200 معاملة لبدل الإيجار بالإضافة إلى 160 شهادة لمن يهمه الأمر. ‏وتمكنت خدمة العملاء الهاتفية في قسم الاتصال باستقبال 1659 مكالمة مباشرة من المواطنين، كما قدمت إدارة إحصائية قسم المتابعة الالتماسات المقدمة للمؤسسة وعددها 103 والمتمثلة في قطاع الطلبات والتخصيص وقطاع التوزيع والتوثيق.

‏وكان عدد المعاملات المقدمة عن طريق الموقع الإلكتروني 14 والخدمات المنجزة عبر تطبيق سهل الحكومي 18030 خدمة.