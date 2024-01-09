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القصر تنسيق مع السكنية لتسهيل إجراءات الطلبات المقدمة من المشمولين بالرعاية

1/9/2024 11:44:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
بحثت الهيئة العامة لشؤون القُصر مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية سبل تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين الجهتين لمصلحة القصر والمشمولين برعاية الهيئة من مختلف الفئات.
وقال مدير الهيئة العامة لشؤون القصر م.حمد البرجس في تصريح صحافي بمناسبة قيام وفد من الهيئة بزيارة المؤسسة وعقد اجتماع تنسيقي مشترك بحضور قيادات ومسؤولي الهيئة والمؤسسة في إطار حرص الطرفين على تسهيل الاجراءات وسرعة تقديم الخدمات، بما يصب في صالح المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم.
وأكد البرجس حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسسية وتوثيق العلاقة وتوحيد الرؤى ومفاهيم العمل والتكامل في تقديم الخدمات مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومع الجهات ذات الصلة بعملها في الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، مشيرا الى أن الاجتماع يؤكد حرص الطرفين على تسهيل الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات.
وبين أن الطرفين اتفقا على عدد كبير من الأمور التي ستصب في مصلحة المشمولين برعاية الهيئة من القصر وذويهم، وفي مقدمتها التوصية بسرعة تشكيل فريق عمل مشترك من الهيئة والمؤسسة إضافة الى بنك الائتمان والجهات ذات الصلة لبحث المقترحات التي تم طرحها خلال الاجتماع ودراستها من مختلف الجوانب واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها مع مراعاة الضوابط الحاكمة.
من جهته، أكد المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية بالتكليف م.راشد العنزي حرص المؤسسة على التنسيق الدائم والتعاون المثمر مع «القصر» في كل القضايا والموضوعات والتوافق بشأنها بتفهم واضح وتعاون كامل إدراكا من قبل المؤسسة لطبيعة الدور المهم الذي تقوم به الهيئة تجاه واحدة من أهم وأولى الشرائح في المجتمع.
وأشار العنزي إلى أن المؤسسة تنسق وبشكل مستمر مع الهيئة في العديد من الموضوعات والقضايا الخاصة بالمشمولين برعاية الهيئة،

MENAFN09012024000130011022ID1107702846

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