Thursday, 11 January 2024 02:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأوقاف دورات تدريبية للتوعية باللوائح والشروط المنظمة للمؤسسات الإصلاحية

1/9/2024 11:44:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قال الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد المطيري إنه بالتعاون مع قطاع الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية بوزارة الداخلية ممثلا بإدارة التخطيط والتدريـب، يقيم قطاع شؤون القــرآن الكريم والدراســات الإسلاميــة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورات تدريبية لتأهيل العاملين في مراكز دور القرآن الكريم بالمؤسسات الإصلاحية ودور الرعاية وإدارة التأهيل والتقويم بهدف التوعية والعلم باللوائح والشروط التي تنظم دخول السجن والتوجيه إلى المعاملة في إطار السلوك الإنساني للسجون.
وذكر في تصريح صحافي ان الدورة الأولى وهي تحت عنوان «اللوائح والشروط التي تنظم دخول السجن والممنوعات التي يحظرها القانون» ستقام للرجال اليوم وللنساء يومي 15 و16 الجاري، مشيرا إلى أن الدورة الثانية ستكون بعنوان «المعاملة الإنسانية في إطار السلوك الإنساني للسجون» وستقام للرجال يومي 12 و13 من شهر فبراير المقبل، وللنساء يومي 19 و20 فبراير.
وأضاف ان المراكز الرجالية المشاركة، هي مركز تأهيل التائبين، ومركز الاستقامة، ومركز الهداية، ومركز الرشاد، ومركز الإيمان، ومركز الإرادة، ومركز الرشد التربوي ومركز دار التقويم بنين، وكذلك المراكز النسائية المشاركة وهي مركز الهدى، ومركز مبارك.

MENAFN09012024000130011022ID1107702845

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث