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الشؤون والحرس يعتمدان الخطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك

1/9/2024 11:44:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اجتماعا تنسيقيا مع وفد الرئاسة العامة للحرس الوطني بشأن اعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك بين الحرس والوزارة.
وشهد الاجتماع الذي عقد بمشاركة مديرة إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية نادية الكوت ومن الرئاسة العامة للحرس الوطني العقيد الركن عمر عبداللطيف الناجم والرائد سعود علي الحربي والرائد فيصل مبارك الهاشمي بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص الخطة الزمنية السنوية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والحرس الوطني وكيفية تطويرها.
وتطرق المطيري خلال اللقاء لمشروع «المكشات 2» المقام برعاية مجلس الوزراء، مؤكدا ترحيب وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة الحرس الوطني لعرض دورهم في هذا المشروع. وفي ختام الاجتماع تم اعتماد الخطة الزمنية وتوقيع البروتوكول من قبل وكيل الوزارة، متمنيا دوام واستمرار التعاون بين «الشؤون» والحرس في السنوات المقبلة.

MENAFN09012024000130011022ID1107702844

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