الشؤون والحرس يعتمدان الخطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
عقد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري اجتماعا تنسيقيا مع وفد الرئاسة العامة للحرس الوطني بشأن اعتماد الخطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون المشترك بين الحرس والوزارة.
وشهد الاجتماع الذي عقد بمشاركة مديرة إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الاجتماعية نادية الكوت ومن الرئاسة العامة للحرس الوطني العقيد الركن عمر عبداللطيف الناجم والرائد سعود علي الحربي والرائد فيصل مبارك الهاشمي بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص الخطة الزمنية السنوية بين وزارة الشؤون الاجتماعية والحرس الوطني وكيفية تطويرها.
وتطرق المطيري خلال اللقاء لمشروع «المكشات 2» المقام برعاية مجلس الوزراء، مؤكدا ترحيب وزارة الشؤون الاجتماعية بمشاركة الحرس الوطني لعرض دورهم في هذا المشروع. وفي ختام الاجتماع تم اعتماد الخطة الزمنية وتوقيع البروتوكول من قبل وكيل الوزارة، متمنيا دوام واستمرار التعاون بين «الشؤون» والحرس في السنوات المقبلة.
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