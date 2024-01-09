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النجاة قدمت مساعدات لـ 8000 أسرة في الكويت

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قدمت جمعية النجاة الخيرية مساعدات للأسر المحتاجة داخل الكويت استفاد منها 8000 أسرة، وذلك خلال عام 2023.
وقال مدير إدارة المساعدات محمد الخالدي إن الجمعية تحرص على تنفيذ مشاريع خيرية متنوعة داخل الكويت، منها: سداد الإيجارات، وتقديم المساعدات المالية وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح ان الجمعية قامت بسداد إيجار 449 أسرة ضمن حملة «أبشروا بالخير»، مشيرا إلى أن دفع الإيجار يكون بشيك باسم مالك العقار، وقدمت مساعدات مالية لـ 2000 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 1919 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلال البطاقة بشراء احتياجاتها من أحد الأسواق التي تم الاتفاق معها.

MENAFN09012024000130011022ID1107702843

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