النجاة قدمت مساعدات لـ 8000 أسرة في الكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) قدمت جمعية النجاة الخيرية مساعدات للأسر المحتاجة داخل الكويت استفاد منها 8000 أسرة، وذلك خلال عام 2023.
وقال مدير إدارة المساعدات محمد الخالدي إن الجمعية تحرص على تنفيذ مشاريع خيرية متنوعة داخل الكويت، منها: سداد الإيجارات، وتقديم المساعدات المالية وتوزيع المواد الغذائية، والأجهزة الكهربائية وغيرها من المشاريع الأخرى.
وفيما يتعلق بمشروع سداد الإيجارات، أوضح ان الجمعية قامت بسداد إيجار 449 أسرة ضمن حملة «أبشروا بالخير»، مشيرا إلى أن دفع الإيجار يكون بشيك باسم مالك العقار، وقدمت مساعدات مالية لـ 2000 أسرة، وبطاقات مواد غذائية لـ 1919 أسرة، حيث تقوم الأسرة من خلال البطاقة بشراء احتياجاتها من أحد الأسواق التي تم الاتفاق معها.
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