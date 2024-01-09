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د يوسف الهارون يفوز بجائزة أفضل بحث بالجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فاز الأستاذ في كلية العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون بجائزة «بيركلي اياست» لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية «اياست» بالرياض الذي انطلق في الخامس من يناير الجاري واستمر خمسة أيام.
وأعرب د.يوسف الهارون، في تصريح لـ «كونا» أمس، عن سعادته بهذه الجائزة التي تمنحها جامعة كاليفورنيا «بيركلي» في المؤتمر الذي انطلق تحت عنوان «ديناميكية التراث» وسط العديد من الأبحاث التي شارك بها العديد من الباحثين والأكاديميين من مختلف الدول. وأضاف أن البحث الذي حاز الجائزة يحمل عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم المعماري والهوية وصناعة الثقافة في الكويت والخليج»، ويهدف إلى معرفة كيف يمكن للمعماريين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تصميم اضافة الى معرفة كيفية تأثير النتائج على الهوية الثقافية المعمارية.

MENAFN09012024000130011022ID1107702842

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