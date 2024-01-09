د يوسف الهارون يفوز بجائزة أفضل بحث بالجمعية الدولية لدراسة البيئات التقليدية

(MENAFN
- Al-Anbaa) فاز الأستاذ في كلية العمارة بجامعة الكويت د.يوسف الهارون بجائزة «بيركلي اياست» لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية «اياست» بالرياض الذي انطلق في الخامس من يناير الجاري واستمر خمسة أيام.
وأعرب د.يوسف الهارون، في تصريح لـ «كونا» أمس، عن سعادته بهذه الجائزة التي تمنحها جامعة كاليفورنيا «بيركلي» في المؤتمر الذي انطلق تحت عنوان «ديناميكية التراث» وسط العديد من الأبحاث التي شارك بها العديد من الباحثين والأكاديميين من مختلف الدول. وأضاف أن البحث الذي حاز الجائزة يحمل عنوان «تأثير الذكاء الاصطناعي على التصميم المعماري والهوية وصناعة الثقافة في الكويت والخليج»، ويهدف إلى معرفة كيف يمكن للمعماريين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تصميم اضافة الى معرفة كيفية تأثير النتائج على الهوية الثقافية المعمارية.
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