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رئيس مبرة العوازم الخيرية يشارك في الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
شارك رئيس مجلس ادارة مبرة العوازم الخيرية حمد البسيس في الجسر الجوي الكويتي المخصص لإغاثة اخواننا في قطاع غزة المحاصر، ممثلا عن اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية.
وقال البسيس ان جسر الخير الذي شارك فيه هو اكبر دلالة على مواصلة العطاء الكويتي لدوره الرائد في اغاثة الشعوب المنكوبة، وقال: ان الطائرة رقم 36 من الجسر الجوي حملت المساعدات الانسانية المخصصة من قبل اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الكويتية والتي تمتاز بتنوعها الإغاثي في محاور الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء.
وأشاد البسيس بالجهود الحكومية الكويتية في دعم اهل غزة منذ اللحظات الأولى لوقوع العدوان عليهم، بالاضافة الى فزعة أهل الكويت والجمعيات والمبرات الخيرية الذين واصلوا الليل بالنهار لتقديم العون للاشقاء المنكوبين. وشكر البسيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية والكويتية على ثقتهم الغالية بإيفاده في تلك المهمة الإنسانية الكبيرة.
ولفت البسيس الى ان الهدف من الحملة تسيير اكثر من سفينة محملة بمئات الأطنان من المواد الاغاثية لأهلنا في قطاع غزة وسد النقص في المواد الغذائية والطبية والايوائية الضرورية، لدعم الأهالي في غزة واعانتهم في رباطهم وتوفير الخيام والفراش والاغطية والحاجيات الايوائية والملاذ الآمن للمتضررين من الاعتداءات الصهيونية التي دمرت بيوتهم، وايضا توفير الادوية والمستلزمات الطبية ومواد النظافة الشخصية، وتوفير السلال والمواد الغذائية الاساسية وتوفير الملابس الشتوية والاحتياجات الإيوائية ومواد التدفئة اللازم.
وأكد ان هذه الرحلة استكمال لدور الكويت الريادي في الاستجابات السريعة لظروف المتضررين في الكوارث والازمات والحروب وبرهنة على عمق المشاعر التي يحلمها الكويت لأهلنا في عموم فلسطين، لذا سارعت الجمعية الكويتية للاغاثة ومعها 31 جمعية خيرية ومؤسسة حكومية وأهلية كويتية في العمل الاغاثي الكويتي المشترك تلبية لنداء الانسانية والوفاء، بإطلاق حملة عنوانها «سفينة غزة» هدفت من خلالها الى تسيير أكثر من سفينة محملة بالمواد الغذائية لأهل غزة وسد النقص في المواد الغذائية الاساسية (غذاء، دواء، ايواء) لسكان غزة.

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