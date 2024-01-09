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وزير الشؤون استقبل مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل الخليجي

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
استقبل وزيـر الشؤون الاجتماعيـــة وشــؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عامر بن محمد الحجري بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري وعدد من قياديي الوزارة. وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور الحجري متقدما له بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة من المكتب التنفيذي والعلاقات القوية التي تربط المكتب بوزارة الشؤون في الكويت وحرصه على إبراز جهود الدول الأعضاء في جميع المحافل الدولية وعلى إدارته المتميزة للمكتب خلال توليه منصب المدير العام، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح والصحة في حياته المقبلة، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله كمدير عام للمكتب التنفيذي بنهاية الشهر الجاري.
من جهته، عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري عن شكره وامتنانه للدكتور الحجري على اهتمامه الكبير بالموضوعات المطروحة من الكويت وحرصه الشديد والفعال والدور المهم الذي يقوم به المكتب، متمنيا له حياة سعيدة مليئة بالنجاح والإنجازات.

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