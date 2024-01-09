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معهد التخطيط يطلق مشروعا لريادة الأعمال والعمل الحر في لبنان

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلق المعهد العربي للتخطيط «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مدينة طرابلس شمالي لبنان.
وقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط في الكويت د.عبدالله الشامي في كلمة ألقاها بمناسبة إطلاق المشروع في مدينة طرابلس إن المعهد العربي ينظر إلى الدول العربية «كقطر واحد» فهو يضم 20 دولة عربية، مشددا على الحرص على بناء القدرات والتنمية وتوفير الاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق التنمية.
وأضاف الشامي أن الأوضاع بدأت تتغير في لبنان «الذي عانى على مدى سنوات من الصعوبات الاقتصادية والتنموية»، معربا عن سروره بمشاهدة كوكبة من الشباب اللبناني مهتمة بالتدريب وتطوير قدراتها والإنتاج.
وأوضح ان الشباب اللبناني الذي سيستفيد من برامج تدريب المعهد العربي للتخطيط سيشكلون نواة جديدة تسهم في البناء والإعداد للمستقبل.
بدوره، أعرب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في مدينة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي في كلمة مماثلة عن أمله في ان تكون الشراكة مع المعهد العربي منتجة على كل الصعد وتسهم في تشكُّل «باكورة» لمشاريع كبيرة على المستوى اللبناني والعربي.
وتوجه دبوسي بالشكر للمعهد العربي على اهتمامه بطرابلس، مشيرا إلى ان المدينة يمكن ان تشكل بإمكانياتها الفريدة منطلقا للنهوض بلبنان اقتصاديا وتنمويا.
واعتبر ان مساهمة لبنان في تحقيق التنمية الاقتصادية العربية يمكن ان يتحقق بالشراكة مع الدول العربية والتي تتمثل اليوم من خلال المعهد العربي للتخطيط.
ودعا أبناء مدينة طرابلس إلى إظهار قدراتهم البشرية التي يمتلكونها من خلال برامج التدريب التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط وإبراز دور لبنان «كشريك يستفيد منه العالم العربي».
من جهته، قال ممثل رئيس الحكومة اللبنانية عبدالرزاق القرحاني في كلمة مماثلة إن المعهد العربي للتخطيط في الكويت قدم على مدى سنوات مضت جهودا جبارة وإمكانات كبيرة لتحقيق أهداف ترتقي بلبنان نحو النمو والازدهار المعرفي.
وأوضح القرحاني ان المعهد وضع لبنان ضمن أولويات اهتمامه وتوسع جهوده لتشمل برامج تدريبية لشريحة واسعة من أبناء الجامعات اللبنانية، متوجها بالشكر لإدارة المعهد على اهتمامه بتنمية القدرات البشرية في لبنان.
ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع مستوى التوجه للعمل الحر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من البطالة المقنعة في لبنان والدول العربية.
كما سيزود المشاركين في المشروع بكافة المعلومات التي تتعلق بكيفية تأسيس المشروع ومراحل عمره وكيفية إتمامها، إضافة إلى مساعدة الشباب والخريجين الجدد على كيفية استكشاف قدراتهم الريادية والبحث عن الأفكار الإبداعية.
وسينظم «المشروع الوطني لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر» في لبنان مسابقة الأفكار الاستثمارية وتعريف المشاركين بأساليب التمويل الحديثة ومحاولة ربطهم مع بعض مؤسسات التمويل خلال مراحل المسابقة.

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