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وربة للتأمين أطلقت مو ناسينكم لتوزيع الكسوة لعمال النظافة

1/9/2024 11:44:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • الهزاع: الشركة تولي أهمية كبيرة للمسؤولية المجتمعية ضمن إستراتيجيتها


تأكيدا لدورها المجتمعي وسعيها للتواصل مع كل فئات المجتمع، قام قسم التسويق والعلاقات العامة في شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم حملة «مو ناسينكم» لتوزيع الكسوة الشتوية على عمال النظافة في عدد من مناطق الكويت.
وبهذه المناسبة قالت مدير مبيعات التجزئة والاتصالات في إدارة التوزيع والعلاقات العامة التسويقية شروق الهزاع ان الحملة تعزز الدور المجتمعي للشركة بين كل فئات المجتمع ضمن حملاتها المتنوعة طوال العام والتي تجسد دورها المجتمعي، مشيرة الى ان الشركة تولي أهمية كبيرة للمسؤولية المجتمعية باعتبارها احدى الركائز الإستراتيجية للشركة لدعم تواجدها داخل المجتمع.
وأكدت الهزاع أن حملة «مو ناسينكم» تستهدف مد يد العون والمساعدة لعمال النظافة تقديرا من الشركة لهذه الفئة، نظرا لما يقومون به من جهود في المحافظة على النظافة العامة في الشوارع، إذ تحتم عليهم طبيعة أعمالهم التواجد في الشوارع والأماكن المكشوفة في أجواء إما أن تكون شديدة البرودة في فصل الشتاء أو شديدة الحرارة في فصل الصيف.
وأضافت أن الفرحة والرضا التي لمسها فريق التسويق والعلاقات العامة في عيون العاملين أثناء تسلمهم الملابس الشتوية وبعض المستلزمات والهدايا عند توزيعها عليهم في مواقع أعمالهم بالشوارع لا يمكن وصفها، مضيفة أنه من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية الشاملة والمبتكرة تم إرساء مفهوم جديد لدعم ومساعدة فئات عديدة من المجتمع.
وبينت أن حملة «مو ناسينكم» تأتي في إطار مساعي الشركة المستمرة لمد يد العون والمؤازرة لجميع فئات المجتمع.

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