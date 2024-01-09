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تخصيص موقع الزراعة بـالعارضية لمزاد المنتج المحلي فقط

1/9/2024 11:44:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد قرارا بتخصيص موقع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في العارضية لمزاد بيع المنتج الزراعي المحلي فقط بهدف دعم المزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي.
وقالت هيئة الزراعة في بيان لـ «كونا» إن قرار الوزير الأستاد تضمن أيضا تشكيل لجنة مهمتها تذليل العقبات والتحديات أمام تسويق وبيع المنتج الزراعي المحلي وإنشاء منظومة ربط إلكترونية بين هيئة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية للتأكد من مدى التزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الوزارية بشأن شراء المنتج المحلي والتي ألزمت الجمعيات التعاونية بتوفير 75% من الأصناف الزراعية من المنتج المحلي.
وأوضحت أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الجهات المعنية وهي هيئة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الشؤون واتحاد المزارعين الكويتيين واتحاد الجمعيات التعاونية.
وذكرت أن القرار المذكور الذي سيكون بإشراف الجهات المعنية أناط بوزارة التجارة الإشراف على تنظيم المزاد المقام في موقع العارضية وتحديد الثمن الأساسي لبدء المزاد أو وضع حد أدنى لتكلفة المنتج الزراعي المحلي دعما للمزارع الكويتي وتحقيقا للأمن الغذائي في تشجيع المزارعين على الإنتاج وتلبية حاجة السوق المحلي.
وأفادت الهيئة بأن القرار ربط الحصول على دعم المنتج الزراعي المحلي بما يعرضه المزارع الكويتي من محصول في المزاد بموقع هيئة الزراعة في العارضية والذي يعتبر أكبر منفذ تسويق وبيع للمنتج المحلي في البلاد.
يذكر أن المرسوم رقم 134 لسنة 2023 الذي صدر في 18 يوليو الماضي نص على نقل الإشراف على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

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