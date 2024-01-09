الرياض تستضيف اجتماعين معنيين بالثروة المعدنية وشؤون التعدين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 1 (كونا) -- عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين على مستوى العالم وذلك بمشاركة دولة الكويت.
ويندرج هذان الاجتماعان ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي انطلق في الرياض اليوم ويستمر ثلاثة أيام.
وترأس وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني نيابة عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في كلمة بالاجتماع إن استضافة المملكة له تأتي ضمن دورها الريادي في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في كافة الجوانب لافتا الى أن انعقاده يتزامن مع أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة.
وأضاف الخريف أن المنطقة العربية تحظى ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وافرة ما يعطيها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خريطة التعدين العالمية مؤكدا تضافر الجهود الداعمة لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتعزيز سلسلة القيمة للموارد المعدنية الفلزية واللافلزية من خلال إقامة مشاريع تخدم تحويل الخامات الى منتجات تدعم اقتصاد الدول وتعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وأشار إلى خطة السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في استكشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء وحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى.
من جانبه أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر في كلمته عن إطلاق (المنصة العربية لمعادن المستقبل) والتي تعتبر أول منصة معلوماتية وتفاعلية للموارد المعدنية في المنطقة كالمعادن الاستراتيجية والحرجة وتشمل في أول إصدارها بيانات عن معادن الطاقة النظيفة وأماكن تواجدها وفرص استثمارها في الدول العربية.
واستعرض الصقر أهم إنجازات المنظمة والقرارات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السابقة ومناقشة بعض المشروعات الحالية والمستقبلية لتحفيز قطاع التعدين وتعزيز قيمته المضافة من ضمنها إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي للدول العربية.
وأكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في (اتفاقية باريس للمناخ) عام 2015.
واتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل إقليمية تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف العام الجاري وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وشارك في الاجتماع أكثر من 77 دولة وبحضور 45 وزيرا وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. (النهاية)
ع ش / ر س
MENAFN09012024000071011013ID1107702797