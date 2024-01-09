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الرياض تستضيف اجتماعين معنيين بالثروة المعدنية وشؤون التعدين

1/9/2024 11:37:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 1 (كونا) -- عقدت اليوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الوزاري التشاوري التاسع للوزراء العرب المعنيين بالثروة المعدنية والاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين على مستوى العالم وذلك بمشاركة دولة الكويت.
ويندرج هذان الاجتماعان ضمن فعاليات مؤتمر التعدين الدولي الثالث الذي انطلق في الرياض اليوم ويستمر ثلاثة أيام.
وترأس وفد دولة الكويت إلى الاجتماعين المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف المهندس محمد العدواني نيابة عن وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف في كلمة بالاجتماع إن استضافة المملكة له تأتي ضمن دورها الريادي في دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في كافة الجوانب لافتا الى أن انعقاده يتزامن مع أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة.
وأضاف الخريف أن المنطقة العربية تحظى ببيئة جيولوجية متنوعة وثروات معدنية وافرة ما يعطيها ميزة نسبية تؤهلها لأن تكون في المقدمة على خريطة التعدين العالمية مؤكدا تضافر الجهود الداعمة لتوفير البيئة الاستثمارية المحفزة وتعزيز سلسلة القيمة للموارد المعدنية الفلزية واللافلزية من خلال إقامة مشاريع تخدم تحويل الخامات الى منتجات تدعم اقتصاد الدول وتعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وأشار إلى خطة السعودية لإنشاء حاضنة لمراكز تميز إقليمية في قطاع التعدين كخطوة أولى نحو بناء شبكة من مراكز التميز في المنطقة ستكون بمثابة مركز لتطوير وتبادل الابتكارات في استكشاف المعادن والمعالجة وتطوير القدرات والأداء وحلقة وصل مع المراكز الأخرى في منطقة التعدين الكبرى.
من جانبه أعلن المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين المهندس عادل الصقر في كلمته عن إطلاق (المنصة العربية لمعادن المستقبل) والتي تعتبر أول منصة معلوماتية وتفاعلية للموارد المعدنية في المنطقة كالمعادن الاستراتيجية والحرجة وتشمل في أول إصدارها بيانات عن معادن الطاقة النظيفة وأماكن تواجدها وفرص استثمارها في الدول العربية.
واستعرض الصقر أهم إنجازات المنظمة والقرارات الصادرة عن الاجتماعات التشاورية السابقة ومناقشة بعض المشروعات الحالية والمستقبلية لتحفيز قطاع التعدين وتعزيز قيمته المضافة من ضمنها إعادة تأهيل المناجم والمحاجر القديمة لتحقيق تنمية مستدامة بهدف تحويلها إلى مشروعات تنموية ذات عائد اقتصادي للدول العربية.
وأكد المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث للوزراء المعنيين بشؤون التعدين على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتعزيز سبل التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية لإنشاء سلاسل قيمة مرنة ومسؤولة للمعادن في منطقة التعدين الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.
كما أكدوا أهمية توفير الاستثمارات اللازمة لتنمية أعمال استكشاف وإنتاج ومعالجة المعادن في هذه المنطقة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في (اتفاقية باريس للمناخ) عام 2015.
واتفق المشاركون على تشكيل مجموعة عمل إقليمية تحت مظلة مؤتمر التعدين الدولي تهتم بشؤون التعدين وتتاح فيها المشاركة للمنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة وتقديم التقارير إلى المشاركين بحلول منتصف العام الجاري وتقديم توصيات لمؤتمر التعدين الدولي في نسخته لعام 2025.
وشارك في الاجتماع أكثر من 77 دولة وبحضور 45 وزيرا وممثلين لمنظمات الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ومجلس التعاون الخليجي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية. (النهاية)

ع ش / ر س



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