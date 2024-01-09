ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء كندا عددا من الموضوعات المشتركة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 1 (كونا) -- الرياض - 9 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي.
وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار كما استعرضا العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)
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