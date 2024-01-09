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ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء كندا عددا من الموضوعات المشتركة

1/9/2024 11:37:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 9 - 1 (كونا) -- الرياض - 9 - 1 (كونا) -- بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم الثلاثاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد السعودي من رئيس الوزراء الكندي.
وأضافت الوكالة أن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأحداث وتداعياتها الأخيرة والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار كما استعرضا العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات. (النهاية)

ع ش / ر ج



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