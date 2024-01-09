(الايام البحرينية للنشر) تدشن نسخة مملكة البحرين من تقويم العجيري

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من خلود العنزي

المنامة - 9 - 1 (كونا) -- دشنت مؤسسة (الأيام للنشر) البحرينية اليوم الثلاثاء نسخة مملكة البحرين من تقويم العجيري في حفل أقيم برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح.

وأثنى الصالح في كلمة خلال الحفل على جميع العاملين في مركز العجيري مشيدا بدورهم في تطوير مجال الظواهر العلمية والفلكية في العالم العربي والاسلامي.

وقال إن العالم العجيري الراحل يعد من الرعيل الاول في علم الفلك مشيدا بما تركه من أعمال وارث حقيقي يستحق الدراسة والتقدير.

واضاف ان تقويم العجيري يعتبر مرجعا رسميا لكثير من الدول منذ انطلاقه في عام 1938 لافتا الى ما تحلى به الراحل من تواضع وحسن خلق وهو ما يشهد له كل من عمل معه.

وأكد مدير الإدارة العلمية في مركز العجيري المهندس مساعد الحماد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن تقويم العجيري بنسخته الخاصة بالبحرين يعتبر حلما من أحلام الراحل وذلك لتعلقه بها حيث انه درس وعمل في المملكة.

وأضاف الحماد أن هذا الاصدار من اهم الأهداف التي كان يسعى الراحل لتحقيقها لكن انشغاله في إنشاء مرصد العجيري والمشاريع الإذاعية داخل الكويت حالت دون تحقيقه.

وأوضح أنه "بفضل تدريب الراحل العجيري لنا استطعنا نحن تلاميذه أن نصدر هذه النسخة الخاصة لمملكة البحرين".

ولفت إلى أن تقويم العجيري "يعتبر مميزا من جميع النواحي" فهو يغطي الكثير من الظواهر الفلكية والتواريخ والمد والجزر والتي غير متوفرة في التقويمات الاخرى.

من ناحيته استعرض مدير مركز العجيري العلمي يوسف جمال العجيري ل(كونا) مشوار الفلكي الراحل الذي بدأ في 1934 حيث كان يخاف من الامطار والعواصف الرعدية وعلى اثر ذلك ارسله والده الى قبيلة الرشايدة في البادية ليتعلم اول درس فلكي له.

وأضاف العجيري أن هذه كانت باكورة حبه وتعلقه بالامور الفلكية ودخل هذا العالم حيث كانت أول محاولة له في إصدار التقويم يدوية غير مطبوعة لافتا الى انه طبع أول تقويم سنة 1938 ولكن لم يستمر بطباعتها بشكل سنوي بسبب صعوبة الطباعة داخل الكويت علاوة على وقوع الحرب العالمية الثانية.

وأشار الى ان التقويم مر بمراحل عدة ليصل الى ما هو عليه الان مشيرا الى أنه تم تأسيس مركز العجيري في عام 2021.

وأكد أن العجيري كان مدرسة في مجال علم الفلك وأن المركز والعاملين فيه يسعون بشكل دؤوب لتحقيق الافضل في هذا العلم.

بدوره اعرب رئيس جمعية (وطني البحرين) فواز سليمان في تصريح مماثل ل(كونا) عن اعتزازه وفخره بوجود إصدار خاص عن تقويم العجيري في البحرين مؤكدا تعلق وحب الراحل العجيري وعلاقته الخاصة بالبحرين وهذا دليل على علاقة الاخوة القوية التي تربط الشعبين الشقيقين.

وأضاف سليمان أن "الدكتور العجيري كان بمثابة الأب والاخ والمعلم وعلى الرغم من انه لا خبرة لي شخصيا في الفلك الا أني تعلمت منه أمورا في الحياة".

وأشار الى ان وجود أحفاد الراحل الفلكي في هذا المجال دليل على أن الكويت منبع للخبرات والعطاء.

وخلال الحفل تم عرض فيلم وثائقي للراحل صالح العجيري واهم انجازاته في المجال الفلكي.

وأهدى مدير عام مركز العجيري العلمي يوسف العجيري في وقت سابق من اليوم مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر تقويم العجيري نسخة مملكة البحرين والذي يعد أول تقويم للعجيري يصدر خارج دولة الكويت. (النهاية) خ ن ع / م ع ح ع