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وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد إصابة الوزير أوستن بسرطان البروستاتا

1/9/2024 11:37:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها لويد أوستن الموجود في مستشفى (وولتر ريد) العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن أصيب بسرطان البروستاتا لكنها أشارت إلى أن الأطباء يتوقعون شفاءه وأن السرطان في مراحل مبكرة.
وقرأ المتحدث باسم الوزارة بات رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بيانا صادرا عن المستشفى جاء فيه أن الكشف تم خلال فحص أوصى به الأطباء نتيجة للوعكة الصحية التي ألمت بالوزير قبل أكثر من أسبوعين ونقل على إثره إلى المستشفى في سيارة اسعاف.
وأوضح بيان المستشفى أن أوستن "لم يفقد وعيه قط ولم يخضع للتخدير العام خلال الأيام الثمانية التي قضاها في المستشفى" مشيرا إلى أنه "يواصل إحراز تقدم ونتوقع تعافيه الكامل على الرغم من أن هذه العملية قد تكون بطيئة".
وذكر المتحدث باسم البنتاغون أن سرطان البروستاتا شائع جدا بين الرجال الأمريكيين ويتعرض له واحد من كل ثمانية وكذلك واحد من كل ستة أمريكيين من أصول أفريقية خلال فترة ما من حياتهم.
وأكد البنتاغون أن الوزير أوستن أدخل المستشفى في 22 ديسمبر الماضي الا ان الموضوع تحول لاحقا إلى جدل سياسي بسبب حجب الوزارة لهذا الخبر عن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والرأي العام لعدة أيام.
وتم حجب الخبر حتى عن نائبة الوزير التي استملت مهامه لكن لم يتم اخبارها بسبب عجز الوزير عن ممارسة وظيفته حتى اليوم الثالث بعد دخول أوستن إلى المستشفى.
وأثار عدم إخبار البنتاغون للبيت الأبيض بمرض الوزير بشكل خاص استياء الجمهوريين الذي أعلن أحد أعضائهم في مجلس النواب أنه سيقدم قرارا لعزل أوستن من منصبه.
وعلى مستوى الديمقراطيين طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد بإجابات وتوضيحات حول ملابسات مرض الوزير مشيرا إلى أنه لا يستبعد عقد جلسة استماع بهذا الخصوص. (النهاية)

ع س ج / ف ا س



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