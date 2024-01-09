وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد إصابة الوزير أوستن بسرطان البروستاتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أكدت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الثلاثاء أن وزيرها لويد أوستن الموجود في مستشفى (وولتر ريد) العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن أصيب بسرطان البروستاتا لكنها أشارت إلى أن الأطباء يتوقعون شفاءه وأن السرطان في مراحل مبكرة.
وقرأ المتحدث باسم الوزارة بات رايدر خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بيانا صادرا عن المستشفى جاء فيه أن الكشف تم خلال فحص أوصى به الأطباء نتيجة للوعكة الصحية التي ألمت بالوزير قبل أكثر من أسبوعين ونقل على إثره إلى المستشفى في سيارة اسعاف.
وأوضح بيان المستشفى أن أوستن "لم يفقد وعيه قط ولم يخضع للتخدير العام خلال الأيام الثمانية التي قضاها في المستشفى" مشيرا إلى أنه "يواصل إحراز تقدم ونتوقع تعافيه الكامل على الرغم من أن هذه العملية قد تكون بطيئة".
وذكر المتحدث باسم البنتاغون أن سرطان البروستاتا شائع جدا بين الرجال الأمريكيين ويتعرض له واحد من كل ثمانية وكذلك واحد من كل ستة أمريكيين من أصول أفريقية خلال فترة ما من حياتهم.
وأكد البنتاغون أن الوزير أوستن أدخل المستشفى في 22 ديسمبر الماضي الا ان الموضوع تحول لاحقا إلى جدل سياسي بسبب حجب الوزارة لهذا الخبر عن البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي والرأي العام لعدة أيام.
وتم حجب الخبر حتى عن نائبة الوزير التي استملت مهامه لكن لم يتم اخبارها بسبب عجز الوزير عن ممارسة وظيفته حتى اليوم الثالث بعد دخول أوستن إلى المستشفى.
وأثار عدم إخبار البنتاغون للبيت الأبيض بمرض الوزير بشكل خاص استياء الجمهوريين الذي أعلن أحد أعضائهم في مجلس النواب أنه سيقدم قرارا لعزل أوستن من منصبه.
وعلى مستوى الديمقراطيين طالب رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ جاك ريد بإجابات وتوضيحات حول ملابسات مرض الوزير مشيرا إلى أنه لا يستبعد عقد جلسة استماع بهذا الخصوص. (النهاية)
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