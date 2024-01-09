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وفد خيري كويتي يزور (العريش) المصرية للاشراف على دخول المساعدات الكويتية لغزة

1/9/2024 11:37:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 9 - 1 (كونا) -- قام وفد من الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية السلام للاعمال الانسانية الخيرية اليوم الثلاثاء بزيارة الى مدينة (العريش) المصرية لتفقد جهود أعمال الاغاثة وايصال المساعدات الانسانية الكويتية العاجلة الى أهالي قطاع غزة الفلسطيني.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية السلام للاعمال الانسانية الخيرية الدكتور نبيل العون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوفد برئاسة المستشار الخاص للامين العام للامم المتحدة رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية الدكتور عبدالله المعتوق تفقد مستودعات المساعدات الانسانية في العريش وقام بزيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفى مدينة العريش للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وتقديم الهدايا والمساعدات بالاضافة الى زيارة معبر (رفح) البري.
واضاف الدكتور العون ان الوفد قام برفقة اعضاء جمعية الهلال المصري بالاطلاع على سير اجراءات تسيير شاحنات المساعدات الانسانية الكويتية التي وصلت عبر الجسر الجوي الكويتي اخيرا تمهيدا لنقلها الى داخل القطاع عبر معبر رفح.
واوضح العون ان 90 بالمئة من المساعدات الاغاثية الكويتية دخلت الى قطاع غزة وتبقى 10 بالمئة منها وهي عبارة عن مولدات كهربائية كبيرة الحجم بالاضافة الى ثلاجات تعمل بالطاقة الشمسية مؤكدا انه يجري الترتيب لادخال هذه النوعية من المساعدات قريبا.
واشار الى اشراف الوفد على ادخال 30 شاحنة مساعدات محملة بالخيام والمواد الغذائية والبطانيات والمواد العينية والملابس مؤكدا انه تم ادخال هذه القافلة بسعة تصل الى 700 طن من المواد الاغاثية.
واكد ان زيارة الوفد الكويتي للعريش ورفح جاءت بالترتيب والتنسيق مع الهلال الاحمر المصري ونظيره الفلسطيني معربا عن بالغ الشكر للجانبين المصري والفلسطيني على تسهيل الزيارة.
كما اعرب عن الشكر لوزارة الخارجية الكويتية والسفير الكويتي لدى القاهرة غانم الغانم على جهودهما الكبيرة لترتيب زيارة وفد الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية السلام للاعمال الانسانية الخيرية الى مصر.
وكشف الدكتور العون عن انه تم ابلاغ الوفد باستئناف الجسر الجوي الكويتي قريبا لاغاثة قطاع غزة مشددا على ان زيارات اخرى ستلي للاشراف على وصول المساعدات الانسانية الكويتية الى غزة.
ولفت الى مشاريع تقوم بها الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وجمعية السلام للاعمال الانسانية الخيرية معا داخل غزة منها بناء خمس مخيمات لايواء النازحين من منازلهم المدمرة.
وأفاد بأنه تم الانتهاء من بناء مخيم من اصل المخيمات الخمس يضم الف خيمة بالكامل مضيفا ان مخيمين ايضا سيبنيان من الخشب والالواح الحديدية (كيربي) ويشملان دورات المياه.
واكد العون الاستمرار بدعم من الايادي الخيرية في الكويت بتقديم المساعدات للاشقاء الفلسطينيين في غزة لتخفيف محنتهم من جراء استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع.
ويضم الوفد الخيري الى جانب الدكتور عبدالله المعتوق والدكتور نبيل العون كلا من مدير جمعية السلام ضاري البعيجان ومستشار مجلس الادارة جاسم التمار وعضو الجمعية اسامة القصار ومتطوع الجمعية مشاري البغلي. (النهاية)

م م / ف ا س



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