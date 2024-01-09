المغرب يعتزم توسعة شبكة السكك الحديدية وانشاء خطوط جديدة للقطار فائق السرعة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 9 - 1 (كونا) -- كشف وزير النقل واللوجستيك المغربي محمد عبدالجليل اليوم الثلاثاء عن ان بلاده عازمة على توسعة شبكة السكك الحديدية لربط 43 مدينة بدلا من 23 مدينة حاليا وربط 15 مطارا دوليا بالاضافة الى انشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للقطار فائق السرعة.
واوضح عبدالجليل خلال جلسة بمجلس النواب المغربي ان هذا المشروع الذي يندرج في اطار "المخطط الاستراتيجي للمكتب الوطني للسكك الحديدية" يسعى لانشاء 3800 كيلومتر من السكك الحديدية الكلاسيكية وتأمين النقل عبر القطار لنحو 87 بالمئة من السكان فضلا عن ربط 12 ميناء بشبكة السكك الحديدية.
واشار ايضا الى تمديد خطوط القطار فائق السرعة لتشمل عددا من المدن الجديدة لاسيما ذات الطابع الاقتصادي والسياحي مثل مراكش واغادير لافتا الى ان هذه المشاريع تتطلب تعاونا وتكاملا بين عدة جهات ومتدخلين لتوفير التمويلات اللازمة.
يذكر ان المغرب دشن سنة 2018 العمل بالقطار فائق السرعة الذي يربط بين الدار البيضاء وطنجة مرورا بالرباط والقنيطرة في اطار مشروع طموح لتطوير عروض وجودة النقل. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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