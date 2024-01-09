مقتل شخصين على الأقل في عواصف شديدة تجتاح مناطق واسعة بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تواجه مناطق واسعة من غرب البلاد إلى شرقها عواصف شديدة أخضعت 52 مليون شخص من السكان لتحذيرات الطقس.
ونقلت شبكة (ان بي سي) الإخبارية عن مصادر في الشرطة قولها أن إحدى حالتي الوفاة حدثت في ولاية (ألاباما) حيث توفيت امرأة عندما ضرب إعصار جنوب مقاطعة هيوستن بالولاية بينما وقعت الوفاة الأخرى في ضواحي مدينة (أتلانتا) بولاية (جورجيا) عندما سقطت شجرة على سيارة ما تسبب بوفاة الرجل الذي كان يقودها.
ووفقا لموقع (باور اوتاج) الذي يرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة فقد تسببت العواصف بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 417 ألف عميل بما في ذلك أكثر من 178 ألفا في ولايات (لويزيانا) و(جورجيا) و(فلوريدا) مجتمعة.
كما أصدر حكام ولايات (فلوريدا) و(ميريلاند) و(كارولينا الشمالية) و(نيوجيرسي) و(كانساس) حالات الطوارئ في ولاياتهم محذرين السكان من الظروف الجوية الخطرة التي تهدد مناطق سكنهم.
من جهته قال البيت الأبيض إنه يراقب التطورات المرتبطة بالعواصف "عن كثب" داعيا المواطنين إلى "الاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إيجاز صحفي أنه "في جميع أنحاء البلاد نشهد تحذيرات من الطقس القاسي وتأثيرات من العواصف الثلجية في الغرب إلى الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في الشرق وقد أعلنت عدة ولايات بالفعل حالة الطوارئ وهنا في واشنطن العاصمة نعلم أن العديد من المدارس سترسل طلابها إلى منازلهم مبكرا".
وعبرت المتحدثة عن استعداد الإدارة الأمريكية "لدعم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد حسب الحاجة". (النهاية)
ر س ر / ر ج
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