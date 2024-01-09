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مقتل شخصين على الأقل في عواصف شديدة تجتاح مناطق واسعة بالولايات المتحدة

1/9/2024 11:37:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- أعلنت السلطات الأمريكية اليوم الثلاثاء مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تواجه مناطق واسعة من غرب البلاد إلى شرقها عواصف شديدة أخضعت 52 مليون شخص من السكان لتحذيرات الطقس.
ونقلت شبكة (ان بي سي) الإخبارية عن مصادر في الشرطة قولها أن إحدى حالتي الوفاة حدثت في ولاية (ألاباما) حيث توفيت امرأة عندما ضرب إعصار جنوب مقاطعة هيوستن بالولاية بينما وقعت الوفاة الأخرى في ضواحي مدينة (أتلانتا) بولاية (جورجيا) عندما سقطت شجرة على سيارة ما تسبب بوفاة الرجل الذي كان يقودها.
ووفقا لموقع (باور اوتاج) الذي يرصد انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة فقد تسببت العواصف بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 417 ألف عميل بما في ذلك أكثر من 178 ألفا في ولايات (لويزيانا) و(جورجيا) و(فلوريدا) مجتمعة.
كما أصدر حكام ولايات (فلوريدا) و(ميريلاند) و(كارولينا الشمالية) و(نيوجيرسي) و(كانساس) حالات الطوارئ في ولاياتهم محذرين السكان من الظروف الجوية الخطرة التي تهدد مناطق سكنهم.
من جهته قال البيت الأبيض إنه يراقب التطورات المرتبطة بالعواصف "عن كثب" داعيا المواطنين إلى "الاستجابة لتحذيرات المسؤولين المحليين".
وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في إيجاز صحفي أنه "في جميع أنحاء البلاد نشهد تحذيرات من الطقس القاسي وتأثيرات من العواصف الثلجية في الغرب إلى الأمطار الغزيرة والرياح العاتية في الشرق وقد أعلنت عدة ولايات بالفعل حالة الطوارئ وهنا في واشنطن العاصمة نعلم أن العديد من المدارس سترسل طلابها إلى منازلهم مبكرا".
وعبرت المتحدثة عن استعداد الإدارة الأمريكية "لدعم المجتمعات في جميع أنحاء البلاد حسب الحاجة". (النهاية)

ر س ر / ر ج



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