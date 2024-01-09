الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و46 دولة أخرى يدينون تزويد روسيا بصواريخ بالستية كورية شمالية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة بشكل مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي و46 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية اليوم الثلاثاء ما قالت إنه قيام كوريا الشمالية بتصدير للصواريخ البالستية الى روسيا بالإضافة إلى شراء الأخيرة تلك الصواريخ واستخدامها في أوكرانيا.
وقال البيان المشترك "إننا ندين بأشد العبارات الممكنة تصدير جمهورية كوريا الشمالية وشراء روسيا للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وكذلك استخدام روسيا لهذه الصواريخ ضد أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024".
وأكد أن هذه الأسلحة "تزيد من معاناة الشعب الأوكراني وتدعم الحرب العدوانية التي تشنها روسيا وتقوض النظام العالمي لمنع الانتشار" مشددا على أنه "بينما تطلق روسيا موجات من الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد الشعب الأوكراني سنواصل الوقوف معا لدعم أوكرانيا".
وأضاف البيان أن "استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في أوكرانيا يوفر معلومات تقنية وعسكرية قيمة لكوريا الشمالية" معربا عن "القلق العميق إزاء العواقب الأمنية التي قد يخلفها هذا التعاون في كل من أوروبا وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومختلف أنحاء العالم".
ولفت الى وقوف حكومات الدول الموقعة على البيان معا في "معارضة حازمة لنقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا" منوها بأنها "تراقب عن كثب ما تقدمه روسيا لكوريا الديمقراطية مقابل صادرات الأسلحة هذه".
ووصف البيان المشترك "نقل الصواريخ الباليستية وأي أسلحة أخرى وأعتدة ذات صلة من كوريا الشمالية إلى روسيا" بأنه "انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي دعمتها روسيا نفسها".
ودعا البيان كوريا الشمالية وروسيا إلى "الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تنتهكها" كما حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن على "الانضمام إلينا في إدانة الانتهاكات الصارخة لقرارات المجلس من جانب روسيا وكوريا الشمالية".
كما دعا كوريا الشمالية إلى الاستجابة "للعروض العديدة والحقيقية للعودة إلى الدبلوماسية وهي الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".
ووقع على البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الأمريكية إلى جانب الولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وزراء خارجية كل من ألبانيا وأندورا والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبالاو وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية ورومانيا وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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