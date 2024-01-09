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الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و46 دولة أخرى يدينون تزويد روسيا بصواريخ بالستية كورية شمالية

1/9/2024 11:37:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 9 - 1 (كونا) -- دانت الولايات المتحدة بشكل مشترك مع ممثل الاتحاد الأوروبي و46 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية اليوم الثلاثاء ما قالت إنه قيام كوريا الشمالية بتصدير للصواريخ البالستية الى روسيا بالإضافة إلى شراء الأخيرة تلك الصواريخ واستخدامها في أوكرانيا.
وقال البيان المشترك "إننا ندين بأشد العبارات الممكنة تصدير جمهورية كوريا الشمالية وشراء روسيا للصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية وكذلك استخدام روسيا لهذه الصواريخ ضد أوكرانيا في 30 ديسمبر 2023 و2 يناير 2024".
وأكد أن هذه الأسلحة "تزيد من معاناة الشعب الأوكراني وتدعم الحرب العدوانية التي تشنها روسيا وتقوض النظام العالمي لمنع الانتشار" مشددا على أنه "بينما تطلق روسيا موجات من الصواريخ والطائرات بدون طيار ضد الشعب الأوكراني سنواصل الوقوف معا لدعم أوكرانيا".
وأضاف البيان أن "استخدام روسيا للصواريخ الباليستية الكورية الشمالية في أوكرانيا يوفر معلومات تقنية وعسكرية قيمة لكوريا الشمالية" معربا عن "القلق العميق إزاء العواقب الأمنية التي قد يخلفها هذا التعاون في كل من أوروبا وشبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ ومختلف أنحاء العالم".
ولفت الى وقوف حكومات الدول الموقعة على البيان معا في "معارضة حازمة لنقل الأسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا" منوها بأنها "تراقب عن كثب ما تقدمه روسيا لكوريا الديمقراطية مقابل صادرات الأسلحة هذه".
ووصف البيان المشترك "نقل الصواريخ الباليستية وأي أسلحة أخرى وأعتدة ذات صلة من كوريا الشمالية إلى روسيا" بأنه "انتهاك صارخ للعديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي دعمتها روسيا نفسها".
ودعا البيان كوريا الشمالية وروسيا إلى "الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والوقف الفوري لجميع الأنشطة التي تنتهكها" كما حث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن على "الانضمام إلينا في إدانة الانتهاكات الصارخة لقرارات المجلس من جانب روسيا وكوريا الشمالية".
كما دعا كوريا الشمالية إلى الاستجابة "للعروض العديدة والحقيقية للعودة إلى الدبلوماسية وهي الطريق الوحيد لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية".
ووقع على البيان المشترك الذي نشرته الخارجية الأمريكية إلى جانب الولايات المتحدة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي وزراء خارجية كل من ألبانيا وأندورا والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكندا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وجورجيا وألمانيا واليونان وغواتيمالا وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليختنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا ومولدوفا وموناكو والجبل الأسود وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وبالاو وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية ورومانيا وسان مارينو وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا بالإضافة إلى الكيان الإسرائيلي المحتل. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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