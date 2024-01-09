موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - الدكتور في كلية العمارة بجامعة الكويت يوسف الهارون بفوز بجائزة (بيركلي اياست) لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية (اياست) بالرياض.
غزة - وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 آخرين في 12 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية والمتحدث باسم الوزارة يقول إن حصيلة العدوان ترتفع بذلك إلى 23210 شهداء و59167 جريحا.
واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن وزيرها لويد أوستن الموجود في مستشفى (وولتر ريد) العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن أصيب بسرطان البروستاتا لكنها تشير في المقابل إلى أن الأطباء يتوقعون شفاءه وأن السرطان في مراحل مبكرة.
واشنطن - إدارة الإطفاء في مدينة (فورت وورث) بولاية (تكساس) الأمريكية تقول إن 21 شخصا أصيبوا في انفجار ضخم وقع بفندق في وسط المدينة لا تزال أسبابه غير مؤكدة.
باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكلف وزير التربية غابريال أتال بتشكيل الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت أمس الاثنين بعد ثلاث سنوات شغلتها في المنصب.
واشنطن - السلطات الأمريكية تعلن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تواجه مناطق واسعة من غرب البلاد إلى شرقها عواصف شديدة أخضعت 52 مليون شخص من السكان لتحذيرات الطقس. (النهاية) ر ج
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