موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الثلاثاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - الدكتور في كلية العمارة بجامعة الكويت يوسف الهارون بفوز بجائزة (بيركلي اياست) لأفضل بحث في مؤتمر الجمعية الدولية لدراسة البيئة التقليدية (اياست) بالرياض.

غزة - وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن استشهاد 126 فلسطينيا وإصابة 241 آخرين في 12 مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية والمتحدث باسم الوزارة يقول إن حصيلة العدوان ترتفع بذلك إلى 23210 شهداء و59167 جريحا.

واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية تؤكد أن وزيرها لويد أوستن الموجود في مستشفى (وولتر ريد) العسكري بالقرب من العاصمة واشنطن أصيب بسرطان البروستاتا لكنها تشير في المقابل إلى أن الأطباء يتوقعون شفاءه وأن السرطان في مراحل مبكرة.

واشنطن - إدارة الإطفاء في مدينة (فورت وورث) بولاية (تكساس) الأمريكية تقول إن 21 شخصا أصيبوا في انفجار ضخم وقع بفندق في وسط المدينة لا تزال أسبابه غير مؤكدة.

باريس - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يكلف وزير التربية غابريال أتال بتشكيل الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت أمس الاثنين بعد ثلاث سنوات شغلتها في المنصب.

واشنطن - السلطات الأمريكية تعلن مقتل شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث تواجه مناطق واسعة من غرب البلاد إلى شرقها عواصف شديدة أخضعت 52 مليون شخص من السكان لتحذيرات الطقس. (النهاية) ر ج