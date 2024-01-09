رئيس ((الغرفة)) يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أكد سمير عبدالله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، أهمية تنمية وتطوير العلاقات المشتركة مع غرفة التجارة الدولية والعمل على تحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الأعمال، جاء ذلك خلال استقباله وفداً من غرفة التجارة الدولية بمناسبة تشكيل مجلس إدارتها الجديد.
وهنأ ناس أعضاء المجلس الجديد لغرفة التجارة الدولية، مؤكداً أهمية تفعيل الشراكة مع المنظمات والاتحادات والكيانات العالمية ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة تطوير وتشجيع التعاون وتعزيز آفاق العمل المُشترك لتحقيق المزيد من المكاسب للقطاع الخاص بهدف الارتقاء بتطوير قطاعات الأعمال، فضلا عن رفع مستوى العلاقات التجارية الاقتصادية والاستثمارية القائمة والمستقبلية.
من جانبه أعرب راشد عبدالرحمن إبراهيم رئيس غرفة التجارة الدولية، عن بالغ سعادته بتعزيز التعاون مع غرفة البحرين في شتى الجوانب، والتي تمثل إطار عمل لتوحيد الجهود بين الجانبين وتعزيز الشراكات بين أصحاب الاعمال بما يخدم تطلعات القطاع الخاص ويعود بالنفع على الجانبين، مؤكدا أن غرفة التجارة الدولية ستقوم بتقديم كل ما هو مثمر وبنّاء ويصب في صالح خدمة قطاعات الأعمال بما ينعكس على التنمية والازدهار الاقتصادي المنشود.
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