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رئيس ((الغرفة)) يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع غرفة التجارة الدولية

1/9/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬ناس،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين،‭ ‬أهمية‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬بمناسبة‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬الجديد‭.‬

وهنأ‭ ‬ناس‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬الجديد‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمات‭ ‬والاتحادات‭ ‬والكيانات‭ ‬العالمية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬تطوير‭ ‬وتشجيع‭ ‬التعاون‭ ‬وتعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬العمل‭ ‬المُشترك‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكاسب‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بهدف‭ ‬الارتقاء‭ ‬بتطوير‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬العلاقات‭ ‬التجارية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬القائمة‭ ‬والمستقبلية‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬راشد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬غرفة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬الجوانب،‭ ‬والتي‭ ‬تمثل‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬لتوحيد‭ ‬الجهود‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬وتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الاعمال‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ويعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الجانبين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬ستقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬مثمر‭ ‬وبنّاء‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬خدمة‭ ‬قطاعات‭ ‬الأعمال‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المنشود‭.‬

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