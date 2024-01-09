((الحكومة الإلكترونية)) تعلن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وبالتعاون مع مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دِراسات»، إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء عن الخدمات والتطبيقات المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية والتي ستغطي عامي 2022م و2023م، وستُنفذ عن طريق إدارة استطلاعات الرأي بمركز «دراسات» لتشمل عينةً وطنيةً تُمثل مختلف شرائح المجتمع البحريني المستفيد من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الحكومة.
وبينت الهيئة أن هذه الدراسة تهدف إلى استطلاع آراء المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال بشأن ما يُقدم إليهم من محتوى وخدمات حكومية إلكترونية عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain . bh وتطبيقات الأجهزة الذكية المتوافرة عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain . bh / apps .
من جانبها أكدت لولوة سامي، مدير إدارة الاتصال والتسويق بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أن هذه الدراسة تأتي تأكيدًا لما توليه الهيئة من اهتمامٍ لتحسين وتطوير تجربة المستخدمين، وما تبديه من اهتمامٍ من أجل التعرف على آرائهم بشأن ما تقدمه لهم من معلومات وخدمات وتطبيقات إلكترونية عبر قنواتها، لإعادة هندستها وتطويرها بما يُساعد على الارتقاء بجودة العمل الحكومي، وبما يُحقق تطلعات وتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة العُليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
من جانبها أكدت فاطمة محمد الدوسري، مديرة إدارة استطلاعات الرأي بمركز «دراسات»، أن مشاركة المركز في تنفيذ هذا الاستطلاع يأتي تعبيرًا على التزامه بدوره الوطني في عملية دعم القرار القائم على معلوماتٍ دقيقةٍ وحديثة، بالإضافة لتوفير سندٍ علميٍ وإحصائيٍ أمام القائمين على تقديم الخدمات الإلكترونية، ذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في مجال الخدمات الإلكترونية عبر التقنيات الحديثة وتوفيرها عبر مختلف القنوات الإلكترونية والأجهزة الذكية بطرقٍ سهلةٍ ومبسطة، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل بمملكة البحرين.
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