Thursday, 11 January 2024 02:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((الحكومة الإلكترونية)) تعلن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء

1/9/2024 11:36:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدِراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دِراسات‮»‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬الدراسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقياس‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬ستغطي‭ ‬عامي‭ ‬2022م‭ ‬و2023م،‭ ‬وستُنفذ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدارة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬عينةً‭ ‬وطنيةً‭ ‬تُمثل‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تُقدمها‭ ‬الحكومة‭.‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يُقدم‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬محتوى‭ ‬وخدمات‭ ‬حكومية‭ ‬إلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬المتوافرة‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ apps ‭ .‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬لولوة‭ ‬سامي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين،‭ ‬وما‭ ‬تبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وخدمات‭ ‬وتطبيقات‭ ‬إلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها،‭ ‬لإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وبما‭ ‬يُحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العُليا‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يأتي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بدوره‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دعم‭ ‬القرار‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬معلوماتٍ‭ ‬دقيقةٍ‭ ‬وحديثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتوفير‭ ‬سندٍ‭ ‬علميٍ‭ ‬وإحصائيٍ‭ ‬أمام‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتوفيرها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬بطرقٍ‭ ‬سهلةٍ‭ ‬ومبسطة،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN09012024000055011008ID1107702787

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث