((الحكومة الإلكترونية)) تعلن إطلاق الدراسة السنوية لقياس رضا العملاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدِراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دِراسات‮»‬،‭ ‬إطلاق‭ ‬الدراسة‭ ‬السنوية‭ ‬لقياس‭ ‬رضا‭ ‬العملاء‭ ‬عن‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطبيقات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والتي‭ ‬ستغطي‭ ‬عامي‭ ‬2022م‭ ‬و2023م،‭ ‬وستُنفذ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إدارة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬عينةً‭ ‬وطنيةً‭ ‬تُمثل‭ ‬مختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬المستفيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬تُقدمها‭ ‬الحكومة‭.‬

وبينت‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬استطلاع‭ ‬آراء‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬وقطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يُقدم‭ ‬إليهم‭ ‬من‭ ‬محتوى‭ ‬وخدمات‭ ‬حكومية‭ ‬إلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬البوابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭ ‬وتطبيقات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬المتوافرة‭ ‬عبر‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ apps ‭ .‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬لولوة‭ ‬سامي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتسويق‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدراسة‭ ‬تأتي‭ ‬تأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬توليه‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬لتحسين‭ ‬وتطوير‭ ‬تجربة‭ ‬المستخدمين،‭ ‬وما‭ ‬تبديه‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬آرائهم‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬معلومات‭ ‬وخدمات‭ ‬وتطبيقات‭ ‬إلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬قنواتها،‭ ‬لإعادة‭ ‬هندستها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بما‭ ‬يُساعد‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بجودة‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وبما‭ ‬يُحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬معالي‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العُليا‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬الدوسري،‭ ‬مديرة‭ ‬إدارة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بمركز‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬المركز‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬الاستطلاع‭ ‬يأتي‭ ‬تعبيرًا‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بدوره‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬دعم‭ ‬القرار‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬معلوماتٍ‭ ‬دقيقةٍ‭ ‬وحديثة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لتوفير‭ ‬سندٍ‭ ‬علميٍ‭ ‬وإحصائيٍ‭ ‬أمام‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عبر‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬وتوفيرها‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الذكية‭ ‬بطرقٍ‭ ‬سهلةٍ‭ ‬ومبسطة،‭ ‬تحقيقًا‭ ‬للأهداف‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬