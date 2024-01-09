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ارتفاع أسعار الذهب بعد تعافيه من أدنى مستوى في 3 أسابيع

1/9/2024 11:36:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬الذهب‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬من‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬مدعومة‭ ‬بتراجع‭ ‬الدولار‭ ‬بعدما‭ ‬عزز‭ ‬تقرير‭ ‬أمريكي‭ ‬التوقعات‭ ‬بخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الفائدة‭.‬

وصعد‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0 , 2‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬2032 , 73‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية‭ (‬الأونصة‭). ‬وهبط‭ ‬مؤشر‭ ‬الدولار‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬أكبر‭ ‬انخفاض‭ ‬يومي‭ ‬في‭ ‬أسبوعين،‭ ‬مما‭ ‬دعم‭ ‬أيضًا‭ ‬أسعار‭ ‬المعدن‭ ‬النفيس‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للمعادن‭ ‬النفيسة‭ ‬الأخرى،‭ ‬زادت‭ ‬الفضة‭ ‬في‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬0 , 1‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬23 , 11‭ ‬دولارا‭ ‬للأوقية،‭ ‬وقفز‭ ‬البلاتين‭ ‬0 , 3‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬948 , 42‭ ‬دولارا،‭ ‬وصعد‭ ‬البلاديوم‭ ‬0 , 6‭ ‬بالمائة‭ ‬إلى‭ ‬1003 , 46‭ ‬دولارات‭.‬

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