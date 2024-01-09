ارتفاع أسعار الذهب بعد تعافيه من أدنى مستوى في 3 أسابيع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ارتفعت أسعار الذهب أمس الثلاثاء، من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بتراجع الدولار بعدما عزز تقرير أمريكي التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0 , 2 بالمائة إلى 2032 , 73 دولارا للأوقية (الأونصة). وهبط مؤشر الدولار بعد يوم واحد من تسجيل أكبر انخفاض يومي في أسبوعين، مما دعم أيضًا أسعار المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0 , 1 بالمائة إلى 23 , 11 دولارا للأوقية، وقفز البلاتين 0 , 3 بالمائة إلى 948 , 42 دولارا، وصعد البلاديوم 0 , 6 بالمائة إلى 1003 , 46 دولارات.
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