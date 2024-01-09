Thursday, 11 January 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


7 آلاف م2 سفلتة ببني هاجر

1/9/2024 11:35:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن أبرز أعمال مشاريعها الحيوية التي نفذتها في جوف بني هاجر عام 2023، من خلال صيانة الشوارع، والأرصفة، والإنارة، والسفلتة، التي تسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى وجودة الطرق، وتعزيز جودة الحياة.
وأفادت الأمانة أن الأعمال شملت كشط وصيانة الشوارع وسفلتها وتركيب برودرات، وأرصفة وزراعة المسطحات الخضراء في عددٍ من الشوارع والطرق في جوف بني هاجر، حيث بلغت المساحة التي جرى فيها أعمال الكشط 92 ألف متر مربع، والمساحة الإجمالية لأعمال السفلتة 7 آلاف متر مربع، إضافة إلى أعمال تركيب الإنترلوك بمساحة 11500 مترمربع، وتركيب البرودرات بطول 5500 متر طولي، وأعمال دهان الشوارع والخطوط الأرضية بمساحة 3 آلاف مترمربع، أما في ما يخص أعمال زيادة المسطحات الخضراء والتي تمت زراعتها تقدر بـ8 آلاف مترمربع من الإنجيلية الطبيعية، في مواقع متفرقه شملت جميع المراكز والهجر التابعة لها.

MENAFN09012024000089011017ID1107702776

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث