7 آلاف م2 سفلتة ببني هاجر

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن أبرز أعمال مشاريعها الحيوية التي نفذتها في جوف بني هاجر عام 2023، من خلال صيانة الشوارع، والأرصفة، والإنارة، والسفلتة، التي تسهم في تطوير البنية التحتية، ورفع مستوى وجودة الطرق، وتعزيز جودة الحياة.
وأفادت الأمانة أن الأعمال شملت كشط وصيانة الشوارع وسفلتها وتركيب برودرات، وأرصفة وزراعة المسطحات الخضراء في عددٍ من الشوارع والطرق في جوف بني هاجر، حيث بلغت المساحة التي جرى فيها أعمال الكشط 92 ألف متر مربع، والمساحة الإجمالية لأعمال السفلتة 7 آلاف متر مربع، إضافة إلى أعمال تركيب الإنترلوك بمساحة 11500 مترمربع، وتركيب البرودرات بطول 5500 متر طولي، وأعمال دهان الشوارع والخطوط الأرضية بمساحة 3 آلاف مترمربع، أما في ما يخص أعمال زيادة المسطحات الخضراء والتي تمت زراعتها تقدر بـ8 آلاف مترمربع من الإنجيلية الطبيعية، في مواقع متفرقه شملت جميع المراكز والهجر التابعة لها.
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