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ماكرون يمنح زخما جديدا لولايته الثانية بتعيين غابريال أتال كأصغر رئيس للحكومة الفرنسية

1/9/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، امس، غابريال أتال رئيسا للحكومة ليصبح بذلك أصغر رئيس للوزراء في تاريخ الجمهورية، وذلك في إطار تعديل وزاري يفترض أن يعطي دفعا جديدا لولاية ماكرون الثانية.
وأعلن «الإليزيه» في بيان أن ماكرون كلف أتال (34 عاما) وزير التربية الذي يتمتع بشعبية كبيرة بتشكيل الحكومة غداة استقالة إليزابيث بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب.
وأرجئ تعيين رئيس الوزراء الجديد من امس الاول إلى امس، ما أثار تكهنات بوجود معارضة داخلية لاسيما من الشخصيات المهمة في الحكومة، مثل: جيرالد دارمانان وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.
وقبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته، يبحث ماكرون عن زخم جديد ويواجه وضعا حساسا في مواجهة صعود اليمين القومي وفي غياب غالبية مطلقة مؤيدة له في الجمعية الوطنية.
ونجحت بورن التي تولت رئاسة الحكومة منذ مايو 2022 في تمرير قوانين صعبة، مثل تعديل انظمة التقاعد الذي يثير استياء كبيرا الربيع الماضي وقانون مثير للجدل حول الهجرة في ديسمبر الماضي. وأفلتت من نحو ثلاثين مذكرة بحجب الثقة.
وشكرها رئيس الدولة على موقع إكس على عملها «المثالي» في «خدمة الأمة». وبورن (62 عاما) هي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ فرنسا.
وسيكون شعار ولاية رئيس الحكومة الجديد «إعادة التسلح» التي دعا إليها ماكرون في رسالته للعام الجديد، مشيرا إلى «إعادة تسلح صناعي واقتصادي وأوروبي»، وكذلك «مدني» ولاسيما حول مشروع إصلاح النظام المدرسي الذي كان يتولاه غابريال أتال منذ الصيف. ويعتبر أتال من الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين منذ تعيينه قبل ستة أشهر تقريبا في وزارة التربية الوطنية، وستكون مهمته إعطاء دفع جديد لولاية ماكرون الثانية الممتدة لخمس سنوات.
وأتال من أوائل الاشتراكيين الذين انضموا إلى ماكرون عندما أسس في 2016 حزبه «إلى الأمام!» الذي قاده إلى الإليزيه.
وقد بدأ بالعمل سكرتير دولة لشؤون الشباب وصعد السلم في الحكومة بسرعة من متحدث رسمي باسم الحكومة إلى وزير للموازنة ثم للتربية الوطنية في يوليو الماضي، وعلى رأس هذه الوزارة نجح في كسب تأييد المسنين الذين يشكلون قلب الناخبين المؤيدين لماكرون بمواقفه المؤيدة لفرض زي موحد أو حظر العباءة في المدارس.
ومن الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو (37 عاما) وهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون من اليمين، ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي (43 عاما) وهو من أشد المؤيدين لماكرون أيضا.
وبعد ولايتين لن يتمكن إيمانويل ماكرون من الترشح مرة أخرى في 2027، والرهان الحاسم سيكون منع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن التي هزمها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من أن تحل محله.

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