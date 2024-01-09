Thursday, 11 January 2024 02:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يبحث اليوم التالي للحرب وحماس تطلب سلاحا

1/9/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت إسرائيل القصف المكثف على منطقة المخيمات في وسط غزة، وعلى منطقتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، مع دخول الحرب يومها الـ 95، موقعة المزيد من القتلى والجرحى من المدنيين العزل.
والتقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في تل أبيب أمس، حيث أبلغهم ضرورة تجاوز «اللحظة الراهنة الصعبة للغاية»، حتى يمكن العمل على بناء «مستقبل مختلف يضمن عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر 2023».
وقال بلينكن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس امس، «أعلم بجهودكم الخاصة، على مدى سنوات عديدة لبناء قدر أكبر من التواصل والاندماج في الشرق الأوسط، وأعتقد أن هناك بالفعل فرصا حقيقية».
وتابع «لكن علينا أن نتجاوز هذه اللحظة الصعبة للغاية، ونتأكد من أن السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى، وأن نعمل على بناء مستقبل مختلف وأفضل بكثير»، في إشارة إلى هجوم حماس عبر الحدود الذي أشعل فتيل الحرب الحالية.
جاء ذلك بعدما اجتمع بلينكن مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ثم التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، واجتمع مع حكومة الحرب ووزيري الدفاع والخارجية الاسرائيليين، واجرى في وقت لاحق محادثات مع بيني غانتس وهو أحد أبرز وجوه المعارضة والعضو في حكومة الحرب.
في المقابل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أمام مؤتمر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين امس، «آن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده».
وأوضح هنية أن «الاحتلال الإسرائيلي رسم 4 مراحل للحرب، وهي القصف الجوي، والدخول البري، والعمليات المركزة ضد المقاومة، والمرحلة السياسية».
وأكد أنه رغم الثمن الباهظ والمجازر وحرب الإبادة، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أي من أهدافه في الحرب على قطاع غزة، وخسائره وقتلاه في ميادين المعركة أكثر مما يعلنه.
وشدد هنية على أن «الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع مطلقا استرداد المحتجزين لدى المقاومة إلا بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين» في سجون إسرائيل.
ميدانيا، تواصل إسرائيل عمليات القصف المكثف، وأفاد صحافيون في وكالة «فرانس برس» عن قصف عنيف طال مدينتي خان يونس ورفح بجنوب القطاع حيث لجأ مئات الآلاف منذ بدء الحرب.
وأعلن الجيش الإسرائيلي انه شن «عمليات برية موسعة تشمل ضربات جوية» في خان يونس، متحدثا عن قتل 40 عنصرا من الفصائل الفلسطينية خلال 24 ساعة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن 185 عسكريا قتلوا منذ بدء الهجوم البري في غزة أواخر أكتوبر الماضي في إطار الحرب ضد «حماس».
وقال الجيش في بيان إن «تسعة جنود قتلوا في القتال»، وهو أحد أكثر الأيام دموية له منذ بدء الهجوم البري على القطاع المحاصر.
وفي الغضون، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قيام الجيش الإسرائيلي بدهس جثمان شاب بعد قتله واثنين آخرين في مدينة طولكرم بشمال الضفة الغربية المحتلة، بعد تداول أشرطة فيديو تظهر قيام عربة عسكرية بالدوس على جثة أحدهم.
ورأت وزارة الخارجية ان «دهس شهيد طولكرم انحطاط أخلاقي وترجمة لتعليمات وتحريض إسرائيل الرسمية»، وينم عن «عقلية فاشية استعمارية عنصرية».
واعتبرت في بيان أن «هذه الجريمة المركبة والوحشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وعناصر ميليشيات المستوطنين الإرهابية».
وأظهر مقطع تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق قوات إسرائيلية النار على مجموعة من الشبان من بينهم الثلاثة القتلى، قبل أن تقوم إحدى الآليات العسكرية الإسرائيلية المشاركة في العملية بدوس جثة أحدهم مرتين. ولم يظهر هذا الفيديو وقوع اشتباك مسلح لكنه أظهر سقوط بندقية من أحد الشبان.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23210 قتلى منذ بدء الحرب. وأفادت الوزارة في بيان بإصابة 59167 شخصا بجروح.
قس فلسطيني يدين صمت الكنائس الغربية تجاه الحرب: غزة بوصلة العالم الأخلاقية
يرى القس منذر اسحق في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، أن «غزة هي البوصلة الأخلاقية للعالم»، ويدعو بلا كلل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع، مدينا «صمت» الكنائس الغربية حيال الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس».
وقام عشرات الآلاف من رواد منصتي إنستغرام وإكس بمشاركة تسجيل فيديو لعظة ألقاها هذا القس اللوثري الفلسطيني بالانجليزية في 23 ديسمبر الماضي دان فيها «الإبادة الجماعية المستمرة» في غزة، في إشارة الى الحرب بغزة.
ولم يتوقع منذر اسحق (45 عاما) مثل هذا الانتشار الذي يكشف أن «الناس يشعرون بألمنا» ولا يوافقون على «تصرفات حكوماتهم» التي تدعم إسرائيل، على حد قول قس كنيسة الميلاد اللوثرية الإنجيلية في بيت لحم.
ويرى أن من مسؤوليته بصفته شخصية دينية مسيحية، أن يشارك خطبه ومقابلاته بالإنجليزية على شبكات التواصل الاجتماعي «لأقول للعالم إن هناك إبادة جماعية تحدث أمام أعيننا وأن ذلك يجب أن يتوقف الآن».
ويضيف «إذا كان الناس يستمعون بشكل أكبر» إلى الكاهن أو القس «فسأغتنم الفرصة».
ويريد القس أيضا رفع مستوى الوعي بين الشخصيات الدينية الغربية التي يدين «صمتها»، ويقول بأسف «لا نرى حتى الآن التزاما قويا من زعماء الكنيسة (بالعمل) لوقف لإطلاق النار»، مؤكدا أن الفلسطينيين «يحتاجون إلى أكثر» من مجرد صلوات «من أجل السلام».
كما يدعو هذه الشخصيات الدينية إلى زيارة الضفة الغربية المحتلة.
ويخشى القس أن يمتد الصراع في غزة إلى الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وحيث تتصاعد أعمال العنف بشكل ملحوظ. ويشير إلى أنه منذ السابع من أكتوبر تم تشديد إجراءات المراقبة على المعابر التي تسيطر عليها الدولة العبرية، وإغلاق طرق و«عزل بيت لحم عن القدس» التي لا تبعد عنها سوى نحو عشرة كيلومترات.
ويدين اسحق «الإفلات من العقاب» الذي تتمتع به إسرائيل، مشيرا إلى أنه «يمكنها أن تفعل ما تريد: الاستهزاء بالقانون الدولي وارتكاب الجرائم (...) من دون أن يحاسبها أحد».

MENAFN09012024000130011022ID1107702760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث