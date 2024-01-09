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رئيس الإمارات يزور الهند وأذربيجان ويشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون التنموي معهما

1/9/2024 11:34:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها خاصة على المستوى التنموي، وذلك خلال زيارة عمل لسموه إلى الهند.
وأكد الجانبان خلال المباحثات الحرص المشترك على توسيع آفاق العلاقات الثنائية خاصة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والعمل المناخي والتنمية المستدامة وغيرها واستثمار كل الفرص المتاحة من أجل تحقيق أهداف الشراكات التنموية بين البلدين.
واستعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على دعم كل ما من شأنه تحقيق السلام والتعاون والاستقرار وحل النزاعات عبر الحوار والتفاهم في العالم بما يعزز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة ويعود بالخير والنماء على شعوب العالم كافة. كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين ضرورة العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان الحماية للمدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والآمنة والمستدامة لهم، إضافة إلى منع توسع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الدائم والشامل في المنطقة.
واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات والهند تاريخية وراسخة، وتعد نموذجا للعلاقات المتطورة القائمة على المصالح المتبادلة والشراكات الإستراتيجية، مشيرا إلى أن البلدين يسيران في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.
من جانبه، شدد مودي خلال المباحثات على عمق العلاقات الإماراتية ـ الهندية وما تتسم به من تطور وحيوية خاصة في المجالات التنموية، مؤكدا حرص بلاده على مزيد من التطور والتوسع في مسار هذه العلاقات في ظل الفرص العديدة لتنميتها والنهوض بها خلال الفترة المقبلة.
وشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وناريندرا مودي تبادل عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين، والتي شملت التعاون الاستثماري في مجالات تطوير مجمعات الأغذية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية المبتكرة، وإنشاء موانئ مستدامة وخضراء وفاعلة.
ووصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى نيودلهي قادما من باكو، حيث بحث مع رئيس أذربيجان إلهام علييف علاقات التعاون بين البلدين وفرص تعزيزها وتوسيع آفاقها إلى مجالات أرحب بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين وتطلعاتهما نحو التقدم والتنمية والازدهار المستدام.
وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، في بيان، إن الجانبين استعرضا خلال جلسة مباحثات رسمية في قصر «زوجلوب» الرئاسي في العاصمة باكو، تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان، خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والعمل البيئي، بجانب الجوانب الثقافية والتعليمية وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز علاقاتها مع أذربيجان خاصة في المجالات الحيوية التي تدعم التنمية والازدهار في البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها.
وشدد سموه على أن الإمارات تولي الاستقرار والسلام والتنمية في منطقة القوقاز أهمية كبيرة وتحرص على تعزيز التعاون والشراكات مع جميع دولها وفي مقدمتها أذربيجان الصديقة لما فيه الخير لشعوب المنطقة كافة.
من جانبه، أكد رئيس أذربيجان أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد تشكل دفعا قويا إلى مسار علاقات البلدين وتنميتها، وعبر عن تقديره لدعم سموه للعلاقات الثنائية مما كان له كبير الأثر في التطور الذي شهدته خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات التنموية وفي مقدمتها الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، إضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية.
وقد شهد الشيخ محمد بن زايد وإلهام علييف تبادل مذكرات تفاهم وبروتوكول نوايا بين البلدين، تهدف إلى توسيع آفاق التعاون في عدد من المجالات التي تدعم رؤيتهما لدفع التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار في البلدين. وشملت المذكرات مجالات: الشراكة الإستراتيجية، والتعاون المالي، والاستثماري، والديبلوماسي، والبيئة، الطاقة النظيفة والمتجددة.

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