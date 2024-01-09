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أفراح آل سياف

1/9/2024 11:34:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل طلال بندر بن دبلان الهاجري وإخوانه بزفاف ابنهم بندر بحضور جـمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الـذين قدموا المباركة والتهاني بالمــنــاسـبـة السعيدة.
ألف مبروك.


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