أفراح آل سياف

أفراح آل سياف
التاريخ
1/9/2024 11:34:36 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل طلال بندر بن دبلان الهاجري وإخوانه بزفاف ابنهم بندر بحضور جـمع من الشخصيات والأهل والأصدقاء الـذين قدموا المباركة والتهاني بالمــنــاسـبـة السعيدة.
ألف مبروك.
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