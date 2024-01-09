نهاية المطاف!

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن موسى عليه السلام أنه جاء ملك الموت ليقبض روح موسى عليه السلام.

وكان في الازمان السابقة يتشكل ملك الموت على هيئة بشر.. ولكن بعد ذلك اصبح ملك الموت لا يراه أحد.

فجاء إلى موسى على هيئة بشر، فقال: انا ملك الموت ارسلني الله لأقبض روحك.. فلكمه موسى ففقع عين ملك الموت، ولم يرد عليه ملك الموت تأدبا مع انبياء ورسل ربهم.

فصعد ملك الموت إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله إليه عينه، وقال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة، قال: أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن.

عندما ارى حال الدنيا وان نهايتها الموت اصبح لا اهتم لها ابدا ولا اجعلها في قلبي ولا احرص عليها.

فكم من طفل لم يبلغ الحلم مات.. وكم من مجتهد في دراسته قبل ان يتخرج مات.. وكم من اعزب قبل ان يتزوج مات.. وكم من شاب قبل ان يشيب مات.

وكم من صحيح ليس به علة مات.. وكم من ملك وغني لديه امهر الاطباء ومات!

هذه الدنيا آخر مطافها الموت.. وسنلبث في قبورنا اضعاف ما نعيش في حياتنا.. لن ينفعنا مالنا الذي جمعناه ولا اصدقاؤنا ولا جاهنا ولا مشترياتنا.

ستنفعنا اعمالنا التي نقدمها لمليكنا وربنا سبحانه وتعالى.

ستنفعنا مساعدة الناس وبذل العطاء والخير ورد الشر بالخير.

آخر عهد بينك وبين الدنيا ما سيقال عنك فيها.. وآخر عهد بينك وبين الناس ما ستبذله لهم وأنت في قبرك.. وآخر عهد بينك وبين الله ما ستقابله فيه يوم الحساب.

لن يسألوا كم رصيده ولا حجم بيته ولا منصبه.. سيقال كيف كان في دينه وصلاته واخلاقه وعطائه.

فلن يقرأ القرآن بعد موتك أحد.. ولن يصلي عنك أحد.. ولن يتصدق ويدعو دوما عنك أحد،. ستغلق صحيفتك في اي لحظه وتدخل معك في قبرك.

لن ينفعك مالك الا ما بذلت فيه لآخرتك.. ولن ينفعك منصبك الا ما ساعدت فيه غيرك.. ولن تنفعك نفسك الا ما بذلتها على الخير والاحسان والتقوى!

أعد لذلك اليوم واجعل الآخرة ورضا الله هو همك ومبتغاك.. فإن رضي عنك أتتك الدنيا راغمة.

قال صلى الله عليه وسلم «من أصبح والدنيا همه، جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتب له، ومن أصبح والآخرة همه، جمع الله له شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تقبض ارواحنا الا وانت راض عنا.





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