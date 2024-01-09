اكتب لي الخير.. وألهمني وساعدني

ذهب عام 2023 وهو يحمل الأحداث المفرحة والمحزنة، وجاء عام 2024، ولا نعرف ماهية أحداثه، ولكن أفضل شيء نقوله مع استقبال العام الجديد هو الدعاء بالخير والبركة والتوفيق والنجاح فيما هو آت ـ بإذن الله ـ ونقول مع توديع الراحل: اللهم اغفر لنا ما كان منا من تجاوز، وتقبل منا ما كان منا من خير.

وها هي الأعمار تتناقص، والأيام تتوالى، والأحلام والطموحات تتغير وتتبدل بحسب مجريات الأيام وتتابعها، ويتحول السواد إلى بياض، وتتجعد الوجوه، وتنحني الظهور شيئا فشيئا، فلا دوام لحال، ولا شيء يبقى ثابتا على وضع معين، والكمال والدوام لله وحده.

وتتعاقب الأيام، وتأكلنا السنون بلا رحمة، وكأن السنين كالأسنان الحادة تنهشنا نهشا، ولكننا مؤمنون بأن كل شيء لابد وأن يتحول، وكما قيل: دوام الحال من المحال، وكلنا رضا بأقدار الله وقسمته، بخيرها وشرها، وسوف نجعل التفاؤل يتولد مع كل لحظة يائسة تمر علينا في يوم من الأيام.

وبين كل هذا، ونحن نراقب أحداث السنين، نتفكر ونتوقف، ولابد من التوقف والتفكر، ونرى خلف توقفنا وتفكرنا بأن أحداث السنين بها الجميل والقبيح، ونرى معارك هنا، ومعارك هناك، منها معارك حربية، وأخرى إعلامية، وأخرى سياسية، وتجارية، ولكن خلف وبعد تلك المعارك يبقى صاحب «الأخلاق» هو الفائز.

‏فكل شيء سيصبح من الماضي ولكن «صاحب الأخلاق» سيكون ذكره حيا بين الماضي والحاضر والمستقبل! ‏وستبقى الأخلاق ـ الحسنة ـ هي خير ما يملك الإنسان.

دخل هذا العام، وسيرحل كغيره من الأعوام، ‏وستمر الأحداث، وتتعاقب الأيام، وتتوالى الليالي ـ إلى أجل مسمى ـ ويبقى بين ذلك كله «الذكرى»، أو كما نقول «الصيت»، فمن جعل لنفسه «الصيب الطيب» نال العلا، ومن جعل لنفسه «الصيت الرديء» نال الخسران، ووضع لنفسه موضعا «دنيئا» في سجلات الزمن.

فاختر لنفسك أين تكون.. في هذا العام وكل عام!

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ختاما: كانت لي هذه القصيدة، وأبتهل إلى الله راجيا، ونحن نستقبل العام الجديد، فأقول:

يارب انا أرجاك ودموعي تراودني

والقلب ناصيك يا علام بأسراره

أرجاك تقبل دعاي، أرجاك تسعدني

يا مالك الملك منك الخير مدراره

اغفر خطاياي وارحم ضعفي ومدني

من فضلك اللي ملا هالكون بآثاره

زيل الصعيبات عن دربي وسددني

وجنب حياتي طريق الشر وأخطاره

استر عيوبي ومن كل ذنب جردني

واجعل صحيفة حياتي دوم نواره

اكتب لي الخير وألهمني وساعدني

وكل باب للشر سده وادحر أضراره

ولا زارني الهم يا رحمن زودني:

بالقوة اللي تزيد الباس بإصراره

‏لا تجعل الهم في صدري يهددني

اقطع سبايب وجوده واقطع أخباره

لولاك انا أضيع، وهمومي ت بددني

واتبع هوى النفس والشيطان وافكاره

أعوذ أنا فيك، يا رب، وأنت تنجدني

يا عون من لاذ، يا منصاه، يا جاره





hanialnbhan@