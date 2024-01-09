رحلة إلى الغد الأجمل

انفرط أخيرا عقد عام مضى، وها نحن نقف معكم على أعتاب عام جديد، جديد في أحلامنا، في تطلعاتنا، في أمانينا، حتى في أزماتنا المترعة بالألم والمصير المجهول، نطالع الأفق المرتسم نبحث لنا عن بارقة أمل، عن مخرج، نلملم أوراق الأمس ونطوي صفحاته بحلوها ومرها، عام جديد يهل ولايزال جسد الإنسانية مثخن بالجراح، ينزف الأسى، لاتزال ملايين البطون يقرصها الجوع، يقتلها العطش، عارية تنتظر الدفء، لاتزال الملايين تسلك ممرات التيه ناجية بنفسها من الهلاك، لاتزال آلة القتل المجنونة تحصد الآمنين، تسفك الدماء دون تورع، ورغم ذلك فنحن لا نفقد التفاؤل بأن نجد العوض في عامنا الجديد، حتى وإن كنا على وعي بأن الأماني وحدها لا تصنع حياة كريمة، ما لم يشفع لها حظ من كد وعمل وعزيمة، وما لم تصادفها نفوس شريفة تحمل الخير، وأجيال واعية تعرف مواضع أقدامها من المستقبل.

حقيقة الأمر، يعتلي البحث عن الغد في مبادرات العمل الخيري الإنساني الكويتي مكانا مرموقا، وذلك بفضل كياناته التي أدركت أن السبيل الآمن لرؤية مستقبلية خيرية واضحة غير مشوشة، تبرز منها روح التطوير والابتكار، هــــو التفنن في صوغ أبجديات فاعلة، والاندفاع في يقظة نحو مواكبة كل ما هو جديد ومجدٍ بمنهجية تعالج مواطن الضعف، وتستثمر مواطن القوة، تحافظ على مستواها وتدرك مواضع أقدامه في عالم متغير، ولعل في رؤية الغد ما يستفز البعض في التحرك لاستحداث روح تحيي الماضي فتستنير بأصالته، وتستلهم من الحاضر ما ينمي المستقبل وينهض به.

كان العمل الخيري الكويتي طوال عهده قوة ضاربة، وعقيدة راسخة، يتطلع في عنفوان للرقي، واضح الرؤية، محدد الدلالة، ثابت العزم، مستلهم ما يميزه، ومكمن الإلهام نظرته بعيدة المدى التي تجمع في خليط فريد بين أماني الخير، والسير على أرض الواقع، تلك النظرة التي تستدعي المستقبل، وتشــــتبك معه في تصميم، وهــــذه المنهجية أكثر اتساقا مع الــــذات، ومــــع ما يجري حولها من سيلان الحياة وصيرورتها تتخذ كياناته وضعية استعداد تلائم مهامها، وتبث في كوادرها الأمل الذي يدفعهم للمضي لصنع واقع إنساني جميل، إذن فكياناتنا الخيرية تسعى لإصلاح الواقع بروح المستقبل، غير مكتفية بإنتاج الفرضيات الفارغة، التي تحول العمل لمجرد أحلام، تتوقف عـــند الأماني المتملصة من الواقع.واستشراف المستقبل البوصلة التي تحدد لفكر الاستدامة طريقه، وترشده لغايته تتكشف فيه روحها ومشاربها، وهذا المنحى مؤتاه قيادتها التي أرست ملامح هذا الكيان، وأقسمت على البر به، لترى أن ما تقوم لأجله ينفي الفقر عن المجتمع، وإيجاد مسوغات خيرية واقعية، ومع تعاقب الأيام ووقوع العالم تحت وطأة العصرنة، ألقت مشاريع الكويت ـ كنموذج ـ عصاها في العديد من الدول الفقيرة، تؤدي خدماتها الإنسانية دون تمييز، حاملة روحا صادرة عن عقيدة منحازة للمحتاجين الذين ضاقت بهم أسباب الحياة، مع استنادها إلى قاعدة خيرية شعبية عريضة، ترى في مؤازرة أهل الحاجة ملمحا إنسانيا، وقيادة تسعى لبث السلام، وزرع التآخي في الأرض، كانت هذه المشاريع في بروزها الإنساني ومشهدها النقي، تحوي فكرة تسهيل إعاشة دائمة غير مؤقتة، تحقق الاكتفاء، وتسد العوز، وتبسط سياج تنموي متضافر يدوم أثره، وتلك العقيدة تنظر للغد نظرة جادة، تمنح من حولها مزيد الثقة والاطمئنان، فإذا اتفقنا على أن الإسلام دين الفطرة، فيجب أن نعلم جيدا أن فعل الخير بهذا المفهوم من صميم الإسلام، بل وذروة سنامه، وفيه عمارة للأرض، وإحياء لشعائر الرحمة، ونشر التكافل بين البشرية، وإفشاء الأمن والسلام بين الناس، وبهذه القيم يحق لنا استقبال عامنا الجديد بكل حفاوة، فأهلا به وسهلا.