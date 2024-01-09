خلف العدسة

التصوير هواية مذهلة وبالأصح موهبة، تتطلب صقلا وتهذيبا، وفيها بصمة خاصة يتميز بها كل مصور.

التصوير اختراع، حلم.. تحقق وتطور، وبلغ حدا لم يكن بالحسبان، حين أدخلت الأصوات وأدمجت المؤثرات، بل وصارت تتناقل بالوسائل الحديثة! وصرت متكئا في بيتك تتصفح العالم! تشاهد تحت يديك البشر، الكائنات المختلفة، اليابسة والماء، المألوف والغريب، المدن والأرياف!

فأي قوة تحمل تلك الصورة؟

إنها تتملكنا (تلك اللحظة المتوقفة) لتحكي لنا قصة، أو تستثير فينا شعورا أو فكرة، أو تستعيد ذكرى!

لمع اسم المصور الكويتي ماجد الزعابي بملكته وجهده ليحصد الجوائز في مسابقات التصوير العالمية الكبرى. لازلت أتذكر أول صورة عرفتني بهذا الاسم، إنها صورة القط البري الجميل في صحراء الكويت محدقا في حشرة ترف بجناحيها أمام عينيه، عندما قرأت خبر فوزها بالمركز الأول في مسابقة ناشيونال جيوغرافيك العالمية لعام 2008. كم سحرتني تلك الصورة!

إنك إن سبرت مواقع التواصل ستجد أعدادا متزايدة من المصورين، وستتعرف على أعمال جذابة، فالتصوير نتاج بشري، وفيه إبداع وتوثيق. ويشمل توجهات مختلفة من تصوير الطبيعة، إلى التصوير التجاري لغرض الدعاية والإعلان. إنه عالم مثير! هناك من عشقه واعتبره جزءا من شخصه، دون تسابق في المنافسات.

كنت إبان الوباء الكوروني قد مررت بحسابات مصورين أثارت استغرابي واستنكاري في توجههم لتصوير الفتيات بطريقة خادشة، لتأت عليها تعليقات مبتذلة!

وتساءلت: ما الجدوى من هذا النوع من التصوير المفرغ؟

التصوير الذي لا يمت لآداب وذوق وثقافة المجتمع بصلة، ولا يضيف قيمة فكرية تسمو بالناظر، ولا حصيلة معرفية، ولا نقلا للتراث ولا تعزيزا للمشاركة الإنسانية.

لقد تمكن الإنسان من التصوير وجنده! باتت الصور هي التي تطاردنا! وأضحت مقرونة بالمواقع! وكبر استغرابي عندما وجدت من يعرف مزاراته المشبوهة للعلن!

يشد رحاله وينشر رحلاته موثقا قبح اختياراته!

أتذكر التصوير والترحال وما رواه «ماجد» عن أسفاره، ويمر في ذهني محمد الحسيان وخالد الريس وخالد النصرالله وخالد العلي وفهد العتيبي، أولئك الذين مررت بتوثيقاتهم حين توقفوا «لتصوير حكاية» في حلهم أو ترحالهم.

وأجد من سلطنة عمان مجدين كرسوا أنفسهم لتخليد تاريخ وطنهم، أمثال سامي الهنائي وخلفان الصلهمي وعلي البوسعيدي.

شتان بين من يصور ليوثق الجمال، وبين من يصور ليتسول المتابعة!

بين من يثري المعارف البشرية، وبين من ينحدر بها!

فكل التوفيق لمن وضع وقته وماله وطاقته لنفع الناس وإمتاع نواظرهم، لتنبض قلوبهم وتستنير عقولهم وتلهج ألسنتهم، إعجابا وتأملا وتسبيحا.

فكل ذلك.. في «صورة».

وكن في الطريق عفيف الخطا

شريف السماع كريم النظر

ولا تخل من عمل فوقه

تعش غير عبد ولا محتقر

وكن رجلا إذا أتوا من بعده

يقولون مرّ وهذا الأثر





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