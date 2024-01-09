Thursday, 11 January 2024 02:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هدية السعودية للعالم

1/9/2024 11:34:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منذ عام 2015 وأنا حريصة على أن أبدأ العام الميلادي الجديد في الأراضي المقدسة «ربي ما يقطعها من عادة.. اللهم آمين»، في كل عام من تلك الأعوام الثمانية أجد كل ما هو جديد في المملكة العربية السعودية ولكن هذا العام غير.. حيث صادفت «هدية السعودية للعالم».
مع بداية رحلتي التي على الدوم أبدأها من المدينة المنورة ثم مكة المكرمة كانت لي زيارة للجامعة الإسلامية التي تقع على ضفاف وادي العقيق وتبعد من المسجد النبوي 10 كيلومترات، ذلك الصرح الأكاديمي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لطلاب العلم من العالم بأكمله من خلال المنح المقدمة من الجامعة لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراة سواء أكانوا مقيمين أو الدوليين أيضا.
الجامعة الإسلامية ذلك الصرح الأكاديمي الذي يعد بالفعل أجمل هدية من المملكة العربية السعودية للعالم بأكمله، حيث تحتضن الجامعة أكثر من 170 دولة يتحدثون بأكثر من 50 لغة عالمية. ما أجمل أن تجمع أكثر من 170 ثقافة من مختلف الدول أتت من خلال الملتحقين بالدراسة تحت قبة الجامعة الإسلامية.
إنها هدية السعودية للعالم، نعم وما أقيمها من هدية تسهم وتشارك في نشر رسالة الإسلام من خلال ما تقدمه من تخصصات في العلوم الشرعية والعربية والمعارف الأخرى للطلاب المتقدمين سواء المقيمون أو الدول العالم.
عند دخولي لبوابة الجامعة شعرت بأنني أدخل بوابة التاريخ لما تحمله من قاعات ومبان ضخمة تعبق جدرانها بتاريخ أمتي الإسلامية لتصل كلماتها للعالم بأكمله، ها هو تاريخنا وقيمنا وشريعتنا ومبادئنا وعاداتنا تترجم لـ 170 لغة ليتحدث عنها العالم. وقد دخلت الجامعة الإسلامية في عام 2022 موسوعة غينيس اعترافا من هذه الموسوعة العريقة بقيمة الجامعة علميا وعمليا.
تمثل الجامعة الإسلامية إنجازا إسلاميا عالميا وأصبحت لها بصمة في خارطة التعليم العالمي، فهنيئا للأمة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ومنجزاتها في مختلف المجالات لاسيما العلمية.
مسك الختام: للحديث بقية غدا في سياحة دينية.


[email protected]

MENAFN09012024000130011022ID1107702752

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث